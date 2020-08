Gubbstock, il rock alternativo torna a infiammare la città

Torna domani sera e mercoledì la XXVII edizione del Gubbstock Rock Festival, la manifestazione di musica rock organizzata da Comune di Gubbio, assessorato alle Politiche Giovanili – Ufficio Informagiovani, in collaborazione con diverse realtà associative del territorio.

Il Festival, a ingresso gratuito, si terrà al Teatro Romano, scenario unico protagonista della ricca stagione estiva eugubina 2020, nel quale gruppi giovanili ed emergenti della zona potranno trovare spazio d’espressione, inclusione, partecipazione e crescita, realizzando quelle che sono da sempre le finalità della manifestazione.

Anche in questa edizione il Festival si arricchisce e dà spazio a varie iniziative collaterali, quali COLLA (street poster art negli spazi di affissione pubblica in Piazza 40 Martiri), un prefestival (serata musicale con band emergenti tenutasi in piazza 40 Martiri) e un dopofestival (25 e 26 agosto, jam session al Caffè del Teatro, aperta a tutti) oltre all’eccezionale connubio con il TAG, Tracce d’Arte Giovanile, quest’anno in versione estiva.

“Quando abbiamo messo mano all’organizzazione di questa edizione – spiega l’assessore alle Politiche Giovanili Simona Minelli – nulla era scontato: che avessimo potuto realizzare il festival, che l’avremmo potuto aprire al pubblico, che saremmo riusciti a dare spazio a gruppi di livello. E’ stata una sfida importante che siamo riusciti a vincere. Siamo molto orgogliosi di aver avuto il coraggio di provarci e particolarmente grati ai giovani volontari che da anni collaborano alla realizzazione del festival, dando una spinta decisiva alla manifestazione”.

Negli ultimi anni il Gubbstock ha allargato i suoi orizzonti ospitando nomi importanti come Fast Animals and Slow Kids, Altre di B, Sycamore Age, Calibro 35, Il Pan del Diavolo, C+C= Maxigross, Valerian Swing, Le Capre a Sonagli, /handlogic, Campos e La Gabbia, ma è sempre rimasto un’occasione di confronto e incontro di chi ha passione per la musica, punto di ritrovo, evento pensato e realizzato per accrescere la conoscenza di stili diversi e di talenti nascosti.

Quest’anno saranno 12 i gruppi che calcheranno il palco del Gubbstock, tra giovani talenti umbri e nomi di rilevanza nazionale nell’ambito del rock alternativo, come Altre di B e Mariposa.



Programma del Gubbstock Rock Festival 2020

25 agosto a partire dalle 20

Riccardo Bellucci (Gualdo Tadino)

When tigers used to smoke (Umbertide, Città di Castello)

Loft (Gubbio, Cantiano, Bologna)

The wind shades (Gubbio, Foligno, Trevi)

Black Rainbow (Gubbio)

Altre di B



26 agosto a partire dalle 20

Antonio Gabriele (Sigillo)

Arcani (Montone, Perugia)

Soul Brothers (Gubbio)

Fun-krew (Gubbio)

The Phoenix’s Order (Gubbio)

Mariposa