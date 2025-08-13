Paolo Crepet a Gubbio, l’evento clou dell’estate teatrale eugubina

Biglietti in vendita su Ticketone, Caffè del Teatro, ufficio IAT Gubbio, botteghino Teatro Romano

Domenica 17 Agosto 2025 il Teatro Romano di Gubbio si prepara ad accogliere uno degli intellettuali più amati e influenti del panorama italiano: Paolo Crepet: psicologo, psichiatra, sociologo ed educatore, protagonista indiscusso del dibattito culturale contemporaneo e voce virale sui social network.

In occasione della 64ª Stagione Estiva del Teatro Romano, appuntamento storico e fiore all’occhiello dell’estate eugubina, Crepet porterà sul palco “Il reato di pensare”, uno spettacolo che ha conquistato i migliori palchi estivi italiani, registrando ovunque grande partecipazione e consensi. Un’opera intensa e visionaria che invita a riscoprire il valore della libertà di pensiero, del coraggio e della curiosità in un’epoca che troppo spesso tende a omologare.

Il Teatro Romano di Gubbio, con la sua struttura millenaria e la vista mozzafiato sulla città di pietra, offrirà a questo evento una cornice scenica di rara suggestione: un luogo in cui l’eco della storia si fonde con la forza delle idee. Sotto il cielo stellato d’agosto, Crepet guiderà il pubblico in un viaggio profondo tra libertà, creatività, fragilità e relazioni, con il suo stile inconfondibile, diretto e capace di toccare l’anima.

“Il Teatro Romano è un luogo che parla già di per sé, e le parole di Crepet saranno il ponte tra la storia e il nostro presente. Siamo onorati di essere riusciti a portare un personaggio del suo calibro nella nostra città”, dichiarano gli organizzatori.

L’appuntamento si annuncia come il momento più atteso della 64ª Stagione Estiva del Teatro Romano.

La manifestazione è organizzata dalla società Charlotte Spettacoli, insieme a QLNC events e Maximo Event e coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gubbio in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria.

Biglietti:

Online su Ticketone

su Presso il Caffè del Teatro di Gubbio

Presso l’ufficio IAT Gubbio in via della Repubblica

in via della Repubblica La sera dell’evento, direttamente alla biglietteria del Teatro Romano di Gubbio

Paolo Crepet “Il reato di pensare”

17 Agosto 2025

Teatro Romano di Gubbio – Viale del Teatro Romano, 06024 Gubbio (PG)