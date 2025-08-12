Ladri di alcolici bloccati in flagrante dai Carabinieri

Due georgiani arrestati dopo aver rubato bottiglie in un negozio

I Carabinieri di Gubbio hanno arrestato due uomini georgiani, di 29 e 40 anni, con l’accusa di furto aggravato. I due, in Italia da pochi mesi e apparentemente in visita turistica, sono stati fermati subito dopo aver rubato un ingente quantitativo di superalcolici da un supermercato locale. L’operazione è stata condotta in collaborazione tra i militari della Stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’intervento è scattato in seguito alla segnalazione di un addetto alla vigilanza del negozio.

L’uomo aveva notato i due individui muoversi con fare sospetto tra gli scaffali, alimentando il sospetto di un furto imminente. Allertati, i militari sono arrivati sul posto, individuando i due stranieri mentre stavano uscendo dal supermercato senza aver pagato la merce.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto che i due avevano nascosto sotto i vestiti, in sacche improvvisate fatte con magliette, diverse bottiglie di superalcolici. Il valore totale della merce rubata ammontava a circa 400 euro.

La refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al direttore del supermercato. Entrambi gli uomini sono stati condotti al Tribunale di Perugia dove il loro arresto è stato convalidato. L’operazione sottolinea l’efficacia della collaborazione tra il personale di sicurezza privato e le forze dell’ordine nel contrastare la microcriminalità e garantire la sicurezza sul territorio.