Puliamo il mondo a Gubbio, oltre 150 cittadini mobilitati

Scuole, associazioni e residenti uniti per l’ambiente locale

Gubbio si prepara a partecipare a Puliamo il Mondo, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che ogni anno vede coinvolti centinaia di migliaia di cittadini in tutta Italia. L’iniziativa, in programma venerdì 19 settembre, coinvolgerà direttamente scuole, residenti e associazioni, in una mobilitazione collettiva per rendere più decorosi e sostenibili i luoghi della città, come confermato dal comunicato ufficiale del Comune di Gubbio.

La presentazione si è svolta nella sala consiliare, alla presenza del vicesindaco con delega all’Ambiente Francesco Gagliardi, della responsabile dell’Ufficio Ambiente Antonella Gigli, e delle dirigenti scolastiche Francesca Pinna e Maria Gioia Pierotti, rappresentanti rispettivamente della scuola Mastro Giorgio-Nelli e del Secondo Circolo Didattico “Aldo Moro”.

Secondo Gagliardi, “Puliamo il Mondo non è solo raccolta rifiuti, ma occasione educativa e comunitaria”. Il vicesindaco ha sottolineato i recenti interventi ambientali: 38 azioni contro abbandono rifiuti, 52 controlli sulla differenziata, 3 discariche abusive individuate, 32 ispezioni su aziende e 34 su privati, accompagnati da 30 iniziative informative rivolte a studenti e cittadini.

Le dirigenti scolastiche hanno evidenziato l’importanza del coinvolgimento dei giovani. Pierotti ha spiegato che la partecipazione degli alunni delle classi quinte integra l’educazione civica con esperienze pratiche di tutela del territorio. Pinna ha aggiunto: “I ragazzi non sono il nostro domani, ma il nostro oggi. Il loro impegno nelle aree di Mocaiana e Branca sarà fondamentale”.

In totale saranno circa 160 cittadini attivi, con interventi anche su Strada Dritta e zona di Santa Cristina. Ai partecipanti saranno forniti kit con guanti, sacchi, cappellino e borraccia, per rendere concreto il messaggio di sostenibilità, come indicato dalla fonte ufficiale del Comune di Gubbio.