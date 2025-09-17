Guado Tadino, biblioteca 2000 utenti in 6 mesi

Cresce l’offerta tra letture, eventi e didattica

GUALDO TADINO, 18 settembre 2025 – Sei mesi intensi, pieni di volti, voci, storie. La Biblioteca Comunale Ruggero Guerrieri ha superato quota 2.000 utenti da febbraio ad oggi, un risultato che parla di una rinascita culturale e sociale nel cuore della città. Da quando è entrata ufficialmente nel circuito museale cittadino, il 1° febbraio 2025, la biblioteca ha visto crescere giorno dopo giorno l’interesse e la partecipazione della comunità. Spazi che prima accoglievano in silenzio ora sono attraversati da studenti, lettori appassionati, bambini in cerca di storie e adulti in cerca di tempo. L’incremento costante dei tesseramenti e dei prestiti testimonia una riscoperta collettiva del valore del libro come strumento di relazione, conoscenza e libertà.

La trasformazione non è solo nei numeri, ma soprattutto nell’identità: la biblioteca si è fatta luogo vivo, vissuto e aperto, grazie anche a un’offerta che si è ampliata e diversificata. Il patrimonio librario è cresciuto, alimentato da nuove acquisizioni e donazioni. Ma il cuore pulsante sono stati gli eventi: il “Maggio dei Libri”, le presentazioni letterarie, il ciclo estivo per bambini con letture animate, laboratori e giochi.

Grande attenzione è stata dedicata ai più giovani. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, la biblioteca ha riaperto le porte alle scuole con visite guidate mirate a far scoprire il dietro le quinte del mondo bibliotecario. Ma la novità che più sta coinvolgendo le classi è “Bibliotecario per un giorno”, un’attività educativa pensata come gioco di ruolo, in cui gli alunni diventano protagonisti.

Dopo un primo approccio conoscitivo, i ragazzi si cimentano in vere e proprie simulazioni: selezionano libri, li catalogano, partecipano a campagne di promozione alla lettura e animano storie davanti ai loro coetanei. Un modo semplice ma efficace per avvicinarli al lavoro culturale, stimolando creatività, spirito di osservazione e senso di appartenenza, cone riporta il comunicato del Comune di Gualdo Tadino.

Non mancano servizi per adulti e professionisti: catalogazione avanzata, prestiti interbibliotecari, consulenze bibliografiche e spazi attrezzati per lo studio o il lavoro, o per una pausa-ristoro tra giochi da tavolo e angoli lettura pensati per rilassarsi.

La biblioteca è aperta dal martedì al venerdì, con orario 10:00-13:00 e 14:30-18:00; il sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30. Per ricevere informazioni o prenotare una visita guidata, è possibile contattare i numeri 075 9141414 oppure 347 7541791.