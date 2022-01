A Gualdo Tadino celebrazioni per la solennità del Beato Angelo

“Siamo in fermento con i preparativi per la solennità del nostro Patrono, in attesa di iniziare i festeggiamenti. In questi giorni sono tanti i fedeli raccolti in preghiera che stanno partecipando alla novena di preparazione. Speriamo che il Beato Angelo ci aiuti a vivere questa ricorrenza nella speranza di tornare al Signore che ci possa aiutare a superare questo momento di difficoltà dovuto al Covid”.

Fonte Ufficio stampa

Diocesi Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino

Sono queste le parole di don Francesco Berrettini, parroco solidale e moderatore delle parrocchie di San Benedetto e San Donato in Gualdo Tadino, alla vigilia della solennità del il Beato Angelo, compatrono della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino. Il programma delle celebrazioni, iniziate con la novena, prevede per il 13 gennaio alle 17,30 la recita del rosario e, a seguire, la celebrazione eucaristica.

Venerdì 14 gennaio alle ore 17,30 nella Basilica concattedrale di San Benedetto a Gualdo Tadino si terrà la solenne celebrazione dei vespri con la cerimonia dell’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte dell’amministrazione comunale. In serata alle ore 21 ci sarà la veglia di preghiera animata dai giovani. Sabato 15 gennaio sante messe alle ore 7, 8, 9 e alle 10. Alle 11,15 il pontificale sarà presieduto dal vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo. Nel pomeriggio, alle ore 16,30, si svolgerà la funzione del transito, alle ore 17,30 la celebrazione dei vespri e alle ore 18 la celebrazione eucaristica.

Come da tradizione, in occasione della festa patronale, l’amministrazione comunale consegna il “Premio Beato Angelo” a persone che si sono rese benemerite in vari settori, facendo onore alla città. Quest’anno il premio sarà assegnato al giornalista sportivo di Radio Rai Manuel Codignoni. Menzione speciale a Franco Paoletti, persona molto attiva in ambito sportivo e nella vita sociale gualdese. La cerimonia di consegna del premio si svolgerà sabato 15 gennaio alle ore 10 nel teatro Talia di Gualdo Tadino (per accedere sarà necessario esibire il green pass rafforzato ed indossare la mascherina FFP2).

Nei giorni 14 e 15 gennaio la Basilica concattedrale rimarrà aperta fino alle ore 22. Domenica 16 gennaio alle ore 18 Ufficio delle sante messe per i soci vivi e defunti della Pia Associazione del Beato Angelo.