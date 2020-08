Bilancio 2020, firmato l’accordo tra sindacati e Comune di Gualdo Tadino

Dopo l’approvazione del Bilancio Comunale ottenuta nel Consiglio Comunale, durante la mattina di martedì 4 agosto è stato firmato, presso la Sala Consiliare del Municipio, il verbale di accordo tra sindacati e Amministrazione Comunale.

“In questi mesi pur nell’emergenza – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – ci siamo incontrati e confrontati con le sigle sindacali per parlare di bilancio, iniziative e provvedimenti da portare avanti, che abbiamo concordato insieme, e che sottoscriveremo oggi nel verbale.

Pochi giorni fa lo scorso 31 luglio il Consiglio Comunale ha approvato gli equilibri di bilancio e tanti punti contenuti nel verbale, trovano compimento all’interno dei provvedimenti. Ad esempio il fondo ad hoc che verrà utilizzato per la TARI (utenze non domestiche che hanno avuto delle difficoltà), iniziative che riguarderanno le persone svantaggiate e molto altro. Tra queste figura anche un punto qualificante per Gualdo Tadino come la Casa della Salute per il quale la scorsa settimana ho avuto un incontro con il nuovo Commissario Usl Umbria 1 Gentili, che mi ha assicurato che si farà carico di chiedere la possibilità di poter utilizzare fin da subito i 2,5 milioni di euro stanziati dalla Regione per poter affidare gli incarichi riguardanti il progetto di recupero dell’area Ex Calai.

Concludo, quindi, ringraziando le sigle sindacati e le attività produttive per la collaborazione ed il confronto avuto in questi mesi che ci ha permesso di compiere le scelte migliori per la nostra comunità”.

Alla firma erano presenti per l’Amministrazione il Sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore al Bilancio, Marco Parlanti mentre per le sigle sindacali: CGIL, Maurizio Maurizi, SPI CGIL, Alessando Piergentili ed Enzo Calzuola, CISL, Antonello Paccavia, FNP CISL

Ortenzio Comodi, UIL UILP UIL, Renato Baldelli.

“Il verbale che sottoscriveremo oggi – ha dichiarato Alessandro Piergentili di SPI CGIL – è una tappa di un percorso che abbiamo costruito insieme con l’Amministrazione Comunale. Gli ultimi 6 mesi a causa della Pandemia sono stati terribili, ma nonostante questo siamo riusciti a produrre qualcosa di positivo.

Numerosi sono i punti salienti e tra questi ricordo quello della Casa della Salute, per il quale ci auguriamo che gli impegni presi vengano portati avanti dalla Regione, con l’inserimento in quella struttura di diversi servizi per la sanità.

Noi su questo tema terremo alta l’attenzione. Sulle altre problematiche invece abbiamo aperto una discussione, come ad esempio quella che riguarda la tassazione comunale considerando la straordinarietà dell’anno 2020 a causa del Coronavirus.

Ci tengo a dire che questo territorio già in passato presentava delle difficoltà ed il Covid-19 ha accentuato ancora di più la crisi, specialmente per le categorie più fragili come gli anziani. Riteniamo fondamentale pertanto il dialogo sociale. Chiuso dicendo che comunque l’Ammnistrazione Comunale sotto questo ed altri punti di vista sta agendo bene”.

“Il Comune di Gualdo Tadino – ha detto Antonello Paccavia di CISL – è un Comune pronto sotto tutti gli aspetti. Anche in tempo di emergenza l’Amministrazione Comunale ha dimostrato di non lasciare nessun cittadino da solo. Io tra i punti contenuti nel verbale voglio ricordare il tema delle scuole per il quale il Comune ha fatto tutto quello che gli compete secondo le proprie responsabilità ed agendo al meglio permetterà agli studenti di tornare regolarmente in classe quando le scuole riapriranno nel prossimo anno scolastico”.

“Ringrazio tutte le organizzazioni sindacali – ha concluso l’Assessore al Bilancio Marco Parlani – che ci danno stimoli continui ogni volta che ci incontriamo. In questi mesi abbiamo percorso tanta strada e raggiunto delle tappe fondamentali. Tra queste ci sono state l’approvazione del Bilancio di Previsione a marzo ed il Consiglio Comunale dello scorso 31 luglio dove abbiamo trattato le tariffe TARI e l’assestamento di bilancio.

Il Comune di Gualdo Tadino è stato quindi pronto e reattivo ad affrontare tutte le situazioni per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini”. La conferenza Stampa si è conclusa con la sottoscrizione del verbale tra l’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino e le sigle Sindacali.