Da oggi la terza tranche di buoni spesa nel Comune di Sigillo

Il ritardo dell’erogazione della cassa integrazione e di altri ammortizzatori sociali e il perdurante fermo di molte attività produttive, industriali e stagionali hanno indotto l’Amministrazione Comunale di Sigillo a predisporre un terzo Avviso pubblico per l’ammissione al sussidio del buono spesa.

Il modulo per la presentazione delle domande è scaricabile on line sul sito del Comune di Sigillo e la domanda, debitamente compilata e firmata, potrà essere inviata via mail all’indirizzos indaco@comune.sigillo.pg.ite entro le ore 12 dell’11 agosto .

I buoni potranno essere utilizzati nei supermercati, nelle botteghe, nei punti vendita e nelle farmacie convenzionati con il Comune e il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale, e saranno utilizzabili per coprire il fabbisogno alimentare, farmacologico e di generi di prima necessità fino al 31 agosto. Dei 15,940,54 euro del fondo di emergenza distribuito dalla Protezione Civile nazionale, il Comune di Sigillo avrebbe potuto usufruire di una rimanenza di 1360,54.

Ma per questa terza tranche, grazie alla generosità dei sigillani che hanno donato al conto corrente istituito appositamente per fronteggiare l’emergenza Covid ci si è avvalsi di ben 3280euro che possono cosi garantire una buona copertura distributiva dei buoni spesa. Per i criteri e l’ammissibilità delle domande si segnala in questa terza tranche la possibilità di accedere ai buoni spesa anche per i nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali, anche se beneficiari del reddito di cittadinanza. Inoltre saranno ammessi anche coloro che pur godendo di ammortizzatori sociali e/o reddito di cittadinanza e/o altri sostegni pubblici per un importo complessivo di 600euro, alla data di presentazione dell’istanza non abbiano ancora percepito il relativo sussidio.