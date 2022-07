Search for: Search Button

Cambio del traffico nel centro storico dal 1 luglio durante il periodo estivo

Cambia il traffico nel centro storico di Gualdo Tadino in considerazione del periodo estivo. Infatti, da oggi 1 luglio all’11 settembre il traffico all’interno della ztl, zona a traffico limitato, cambierà secondo quanto disposto dall’ordinanza del comandante del servizio associato di Polizia locale, il maggiore Gianluca Bertoldi.

Ordinanza che prevede il divieto di circolazione e sosta dei veicoli per quanto riguarda la zona che va dall’intersezione via Bersaglieri – Corso Piave a piazza Martiri – dal 4 al 31 luglio – dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 2 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle 18, alle ore 2,00 del giorno successivo.

Nella stessa zona il divieto di circolazione e di sosta dal 1 al 31 agosto è previsto dal lunedì al sabato dalle 18 alle 2 del giorno successivo, la domenica per l’intera giornata. Nella stessa zona dal 1 all’11 settembre il divieto di sosta e circolazione è previsto dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 2,00 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 2,00 del giorno successivo. Per i sabati del mese di agosto dalle 12 alle 15.

Per quanto riguarda via Storelli la circolazione e la sosta sono vietati dal 1 al 31 luglio dal lunedì al giovedì dalle 20 alle ore 2,00 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 2,00 del giorno successivo. Nel periodo dal 1 al 31 agosto via Storelli sarà chiusa dal lunedì alla domenica dalle 19 alle 2,00 del giorno successivo, per poi cambiare di nuovo dal 1 al 13 settembre dal lunedì al giovedì dalle 20, dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 02,00 del giorno successivo.

Modifiche anche per quanto via Nucci e via del Filosofo che dal 1 luglio all’11 settembre rimarranno chiuse al traffico dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 2,00 del giorno successivo;

In tutte queste zone è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione. Rimane consentita la sola sosta ai residenti autorizzati in via Storelli. Negli orari in cui è prevista la chiusura al traffico con l’ordinanza alla circolazione i residenti in via Monina, potranno accedere in deroga al senso unico di circolazione veicolare da via Imbriani. Per i residenti nella parte bassa di corso Piave, negli orari di chiusura al traffico, è previsto l’uscita da via Bersaglieri disciplinata a doppio senso di circolazione veicolare nel tratto antistante il parcheggio coperto.

Durante gli orari previsti dall’ordinanza è consentito il transito dei mezzi pubblici, di soccorso e di Polizia. I residenti nelle zone interessate dall’ordinanza vi potranno accedere solo per casi di effettiva necessità.