Search for: Search Button

Concluso il Tito Film Festival, il Festival della Gratitudine

Si è conclusa, la seconda edizione del Tito Film Festival, Il Festival della Gratitudine che si è tenuta a Costacciaro (PG). L’evento dedicato a Tito Marconi, primo presidente di Cinecittà, ha avuto la Direzione Artistica di Diego Capitani, direttore del montaggio di film e spot di successo.

E’ realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, della Fondazione Umbria Film Commission e del Comune di Costacciaro, con il supporto di Rai Cinema, con la Media partnership di Posso.it e Direct2Brain, con il sostegno di One More Pictures, Università degli Uomini Originari di Costacciaro, Associazione Costacciaro Make Up, Associazione Pro Costacciaro APS. Con il contributo di GAL Alta Umbria.

È sostenuto da Cotril, Confezioni Umbre, Birra Aimara e Camera Service Factory.

Il Festival si è svolto in quattro giorni (dal 30 giugno al 3 luglio) ed hanno avuto luogo 30 eventi fra talk, interviste, proiezioni e incontri con il pubblico. Sono state registrate circa 5 mila persone che hanno raggiunto il borgo medioevale in provincia di Perugia.

II “Premio Gratitudine” Tito Film Festival 2022 è stato assegnato alle Maestranze del Cinema italiano originarie di Costacciaro, agli attori della compagnia teatrale UP&Down, all’artista italoamericano Marco Gallotta, All’imprenditore Gennaro Coppola, ai Direttori del Doppiaggio Emanuela Rossi e Myriam Catania, al digital creator Awed, al manager di artisti Simone Santercole e a Paola Cecchini Micara.

Il Premio per il miglior cortometraggio lanciato da One More Pictures in collaborazione con Rai Cinema Channel e RUFA – Rome University of Fine Arts è stato assegnato a Giacomo Raffaelli e al cortometraggio “Grandissima”

L’ultima giornata del festival ha ospitato la bellissima attrice Lorena Cesarini, Myriam Catania, Emanuela Rossi, Awed e il padrino del Festival Francesco Pannofino.

La città di Costacciaro è stata allestita come un set cinematografico, con un sipario teatrale aperto sul Borgo allestito con meravigliose luci e piccole botteghe di street food.

“Ringrazio il Sindaco di Costacciaro, Andrea Capponi, suo tramite tutti i cittadini di Costacciaro e le Associazioni di Costacciaro, gli artisti, gli autori e le maestranze del Cinema che hanno preso parte alla seconda edizione della manifestazione – ha commentato la Direzione del TitoFF – realizzare questo festival è stato possibile solo grazie a tutti loro a cui va simbolicamente il mio Premio Gratitudine per aver contribuito a realizzare una vera e propria magia, proprio come accade nella Fabbrica dei sogni più grande al mondo, Cinecittà”.

“Come in qualsiasi ambito, per fare questo lavoro bisogna avere passione e non pensare né ai soldi né al giudizio delle persone – ha spiegato AWED durante il talk – Lavorare su internet in modo duraturo significa conquistare la stima delle persone, in modo che il pubblico ti segua sempre”.

“Il doppiaggio è un lavoro molto difficile – ha aggiunto Myriam Catania – perché oltre a saper recitare devi anche avere moltissima tecnica, ma questa non deve prevalere sulla parte emozionale”.