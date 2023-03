Ente giochi de le Porte ricevuto presso la sede del ministero della cultura

Nella giornata di oggi 21 marzo, il Presidente dell’Ente Giochi de le Porte Claudio Zeni, con l’Ufficio di Presidenza e in presenza del Sindaco del Comune di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, è stato ricevuto presso la sede del Ministero della Cultura, dal dott. Emanuele Merlino, Capo della segreteria tecnica del Ministro Gennaro Sangiuliano e del consigliere Francesco Giubilei.

L’incontro era finalizzato a promuovere e valorizzare la rievocazione storica culturale che identifica la città di Gualdo Tadino e con l’ occasione l’Ente ha invitato formalmente il Ministro a presenziare all’edizione 2023 dei Giochi de le Porte.

“Grandissima soddisfazione ed anche emozione nell’entrare nel palazzo tempio della cultura italiana – la dichiarazione del Presidente Claudio Zeni -. Siamo stati accolti con grande affetto ed attenzione, abbiamo raccontato la nostra festa, come è nata, come si svolge e quali sono i suoi obiettivi e cercato di far cogliere le emozioni che si vivono nel nostro arengo, con una comunità che si stringe particolarmente intorno al mondo dei Giochi. Abbiamo invitato il Ministro a partecipare ed il dicastero a stare ancora più vicino ed aderente a manifestazioni popolari così belle ed importanti. Siamo molto felici e sicuramente avremo dei riscontri positivi in tal senso”.

“Una giornata importante per la città – le parole del Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti -. Il Ministero della Cultura che da anni patrocina e cofinanzia i Giochi de le Porte oggi ha confermato il suo interesse per la manifestazione attraverso il Direttore Generale e questo non può che essere un motivo di grande soddisfazione che ci spinge a rafforzare il nostro impegno per la crescita della nostra meravigliosa festa. Un ringraziamento particolare al consigliere del Ministro, Francesco Giubilei, un gualdese che ha dimostrato grande attaccamento alla sua terra”.