Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2023

E’ pronta a partire, dal prossimo 11 giugno, con un ricco programma di oltre 100 iniziative di vario genere l’“Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2023” promossa dall’Amministrazione Comunale.

La presentazione ufficiale del ricco cartellone di eventi estivi, che riguarderà musica con grandi concerti, rassegne teatrali, eventi per bambini, iniziative nella Valsorda, ma anche sagre e molto altro (eventi su sport, cultura, mostre, ecc.), si è svolta martedì 6 giugno presso la Sala Consiliare del Municipio con la presenza del Sindaco Massimiliano Presciutti che ha illustrato le iniziative.

“Oltre 100 eventi di tutti i generi – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – animeranno dal prossimo 11 Giugno e fino a fine settembre, data de i “Giochi de le Porte”, la città di Gualdo Tadino ed il suo territorio.

Un programma ricchissimo, vario ed adatto per un pubblico di ogni età, dai 0 ai 100 anni, e per tutti i gusti. Iniziative che varieranno dalla cultura allo sport, dalla tradizione alla natura, con eventi di assoluto livello che la nostra Amministrazione ha promosso coinvolgendo anche tanti soggetti del territorio.

Tra le numerose iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi, ricordo tre grandi eventi musicali come il concerto di Rosa Chemical il 15 Luglio in Piazza Martiri (evento a pagamento con biglietti disponibili per l’acquisto on-line), Il concerto sinfonico in Piazza Martiri di “Honolulu & Johnson Righeira” a 40 anni dall’uscita del famoso singolo “Vamos a la playa” ed il concerto della straordinaria artista Carmen Consoli del 12 Agosto nella splendida cornice dalla Valsorda (evento a pagamento con biglietti disponibili per l’acquisto on-line).

Ringrazio il Polo Museale, Il Valsorda Tour, L’Ente Giochi de le Porte, Be Creative che si occuperà della comunicazione, tutte le Associazioni, le Pro Loco, le attività commerciali, le imprese e gli enti che ci hanno aiutato a mettere in piedi questi ricco cartellone di iniziative che mira a promuovere il nostro territorio e valorizzare i nostri spazi attraverso gli eventi. Vi aspettiamo, dunque, numerosi quest’estate a Gualdo Tadino”.

Il ricco cartellone di eventi dell’“Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2023” si aprirà l’11 giugno con la Cena di Solidarietà in memoria di Sabrina Passeri che si svolgerà nel piazzale Coop alle ore 20.30.

Dal 16 al 18 giugno ci sarà il “Bimbo Day”, che si svolgerà nel centro storico con tante attività varie dedicate ai bambini ed in contemporanea il Campionato Europeo di Tiro con la Fionda presso il Palazzetto C.A. Luzi, con tanti atleti provenienti da tutta Europa.

Ma tante saranno le iniziative che animeranno Gualdo Tadino nei prossimi mesi estivi. Dalle varie iniziative musicali, con tra gli altri i Concerti di diverse bande musicali che parteciperanno al Memorial Sesto Temperelli (24 giugno, 23 Luglio, 4 Agosto), a spettacoli teatrali nella splendida location della Rocca Flea come quello del 19 Luglio dal titolo “Giovanni Scifoni”e quello dedicato all’artista Amy Winehouse “L’amore è un gioco a perdere” di Melania Giglio del 3 Agosto.

Saranno inoltre protagonisti dell’estate tanti eventi sportivi come la gara podistica del 9 Luglio “Tra i Monti di Gualdo” & “Valsorda Trail”, “Bici insonni” del 28 Luglio con partenza da Piazza Martiri e arrivo a Serrasanta ed il Memorial di Calcio in onore di Riccardo Pizzi del 29 agosto che si svolgerà presso il Campo Sportivo di Cerqueto.

Non mancheranno poi le mostre di qualità come “Non è tutto oro ciò che luce” visibile fino al 27 agosto presso il Museo Civico Rocca Flea e le tre esposizioni che saranno inaugurate il prossimo 5 agosto (fino al 7 gennaio) che sono: “Nei Tuoi Occhi” di Marco Ercoli presso Casa Cajani, “Il Meraviglioso Mondo di Wal” sculture fantastiche presso il Museo Civico Rocca Flea e “Da Jannis Kounellis a Sol Lewitt, Gino De Dominicis e Oltre” Pittura contemporanea presso la chiesa di San Francesco.

Spazio importante, inoltre, lo avranno gli eventi che riguarderanno la montagna gualdese e organizzati in collaborazione con il Valsorda Tour, tra i quali il “Superluna del Cervo” escursione di Trekking in programma a Valsorda il 3 Luglio e gli “Aperitivi al Tramonto” escursioni di Trekking che si svolgeranno il 21 luglio e l’11 agosto sempre a Valsorda alle ore 18.30.

A tutto ciò si aggiungono poi le iniziative legate ai Giochi de le Porte, in collaborazione appunto con l’Ente Giochi de le Porte, come la cena dei 100 Giorni in programma il 17 giugno, il Trofeo Cardinali del 17 agosto, il Pranzo del Portaiolo del 17 Settembre che condurranno all’evento clou per Gualdo Tadino, ossia i Giochi de le Porte 2023 in programma nel week end del 22-24 Settembre.

Nell’Estate gualdese 2023 infine spazio anche per Miss Italia (3 agosto alle ore 21 in Piazza Mazzini) e le numerose Sagre che si svolgeranno in tutto il territorio.

Tutto il programma completo degli eventi sarà disponibile e consultabile sulla pagina Fb: Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni.