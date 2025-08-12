Ferragosto a Gualdo Tadino tra arte, natura e sapori

Per il Ferragosto 2025, Gualdo Tadino unisce cultura, natura e buon cibo in una giornata ricca di esperienze autentiche. La cittadina, situata nel cuore dell’Umbria, offre un percorso affascinante tra musei, mostre temporanee, paesaggi montani e sapori tradizionali. Il fulcro dell’offerta culturale è il Polo Museale, che propone un biglietto unico per accedere a sei luoghi straordinari, tutti nel centro storico.

Partenza da Rocca Flea, simbolo della città e punto panoramico d’eccellenza, per proseguire con l’Opificio Rubboli, famoso per la maiolica a lustro oro e rubino, a seguire il Museo Archeologico Antichi Umbri, il Museo della Ceramica, il Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti e l’originale Museo del Somaro – Centro per l’Arte Contemporanea.

Accanto ai musei permanenti, il Ferragosto gualdese si arricchisce di tre mostre temporanee incluse nel biglietto. Nella Chiesa di San Francesco è allestita “Giganti”, una collezione di opere di grande formato della Fondazione THE BANK ETS. A Casa Cajani è visitabile l’“Antologica di Maria Letizia Ghinassi”, mentre la Rocca Flea ospita “La casa nel bosco”, mostra personale di Grazia Cucco, immersa in una cornice medievale di grande fascino.

Per gli amanti della natura, a pochi minuti dal centro si trova la Valsorda, area montana verde e incontaminata, ideale per passeggiate, escursioni o semplici momenti di relax al fresco, per godere dell’estate umbra in tranquillità, respirando aria pulita tra boschi, sentieri e scorci panoramici.

La giornata si conclude nel segno della gastronomia, con piatti tipici umbri serviti in ristoranti, agriturismi e trattorie locali. Dai salumi ai formaggi, passando per zuppe, paste fatte in casa e dolci tradizionali, il gusto dell’Umbria si scopre anche a tavola.

Per dettagli su orari, biglietti e mostre: www.polomusealegualdotadino.it

 
