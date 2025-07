Apertura della mostra a Gualdo Tadino

Il Museo Civico Rocca Flea di Gualdo Tadino è orgoglioso di annunciare l’inaugurazione de “La casa nel bosco. Grazia Cucco e le piccole storie dipinte su tavola“, un’esposizione di miniature inedite dell’artista Grazia Cucco, accompagnate da un testo del celebre Giulio Rapetti Mogol. L’appuntamento è per sabato 19 luglio alle ore 18.00 presso la Sala della Città della Rocca Flea.

La mostra presenta ventidue opere realizzate su antiche tavolette di noce. Queste “piccole storie” invitano i visitatori a un viaggio onirico e a una riflessione profonda sull’esistenza e sul rapporto intrinseco tra l’uomo e la natura. Come sottolinea Catia Monacelli, curatrice della mostra e direttore del Polo Museale di Gualdo Tadino, “Grazia Cucco ci offre uno sguardo puro sul mondo, attingendo a un immaginario primordiale e trasformando ogni dettaglio in una storia straordinaria”. Le creazioni di Cucco nascono da un dialogo profondo con le tavolette di noce, fornite dal frate francescano Padre Alberto, e fondono l’umanità con la natura, trasformando gli esseri umani in buffe creature simili a insetti e animali. L’artista utilizza un elemento ironico e fantasioso, richiamando la tradizione del grottesco per commentare la condizione umana ed esplorare temi universali.

Ad impreziosire ulteriormente questa straordinaria esposizione, il testo a firma di Giulio Rapetti Mogol, un gigante della cultura italiana, che offre una visione inedita e profonda dell’anima di questa artista. Mogol descrive Cucco come una figura contraddittoria e unica, la cui arte riproduce l’esatto contrario della sua persona: “Una fantasia eroticamente furiosa chiusa in un rigore ecclesiastico. Inaccessibile come un cubo d’acciaio… Pura come un animale, dominata dalle sue passioni vissute liberamente e dai suoi sentimenti vorticosi come un vento desertico, Grazia è un meraviglioso anacronismo vivente. Non ho mai conosciuto nessuno più libero, più buono e più indifeso di Grazia. Nonostante sia assolutamente impegnativa, la considero un dono di Dio.”

“La casa nel bosco” è una costellazione di misteri e meraviglie dipinte, un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di bellezza e profondità, capace di toccare le corde più intime del nostro essere.

L’esposizione è visitabile fino alla fine di agosto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.