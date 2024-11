Vota Parco Ranghiasci: Fai il tuo contributo al recupero

Parco Ranghiasci, simbolo del patrimonio culturale e naturale di Gubbio, ha l’opportunità di essere salvato e riqualificato grazie alla dodicesima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano. Fino al 10 aprile 2025, tutti i cittadini hanno la possibilità di votare online per questo luogo simbolo, contribuendo così a salvaguardarlo per le future generazioni. Il censimento si inserisce in un’iniziativa che, dal 2003, raccoglie le segnalazioni degli italiani sui luoghi più amati e a rischio di deterioramento.

L’iniziativa ha già raccolto oltre 11 milioni di voti e ha coinvolto 39.000 luoghi in 6.508 Comuni italiani. Il censimento, oltre a mappare il patrimonio culturale, offre anche la possibilità di ottenere premi in denaro per i luoghi che ottengono i maggiori consensi, con un incentivo concreto per il recupero e la valorizzazione. Quest’anno, il primo classificato riceverà un contributo fino a 70.000 euro, utilizzabili per interventi di restauro e valorizzazione.

Parco Ranghiasci, che rischia di perdere la sua bellezza a causa della mancanza di adeguati interventi di manutenzione, ha ora una chance unica di rinascere. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero di voti per permettere l’accesso a una riqualificazione che restituisca al parco la sua funzione di spazio pubblico fruibile e di valore storico per la città di Gubbio.

Per votare, è sufficiente visitare il sito web ufficiale del FAI e compilare il modulo online, indicando il nome del parco e il comune di appartenenza. È possibile esprimere il proprio voto per più di un luogo, ma ogni singolo voto contribuirà in modo determinante al punteggio finale. Non solo i cittadini di Gubbio, ma tutti gli amanti del patrimonio culturale italiano, sono chiamati a supportare Parco Ranghiasci, facendosi portavoce di una causa che riguarda non solo il singolo luogo, ma l’intero territorio italiano.

La partecipazione al censimento è un atto di responsabilità civica e di sensibilizzazione verso la tutela dei beni comuni. Il FAI ha da sempre promosso l’idea che ogni cittadino possa essere un custode del proprio patrimonio culturale e che anche piccoli gesti, come un semplice voto online, possano fare la differenza. La possibilità di vincere uno dei premi in denaro offerti dal FAI rappresenta una risorsa fondamentale per recuperare e restaurare luoghi storici come Parco Ranghiasci, che versano in stato di abbandono o in difficoltà economiche.

Parco Ranghiasci non è solo un parco pubblico, ma un luogo che racconta la storia di Gubbio e la sua comunità. La sua riqualificazione, quindi, non solo salverebbe un angolo di bellezza e natura, ma sarebbe anche un segno tangibile dell’impegno civico verso la salvaguardia del patrimonio storico e paesaggistico italiano.