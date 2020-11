Chiama o scrivi in redazione

Anas: incidente sulla SS219 di Gubbio e Pian d’Assino

La strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino” è provvisoriamente chiusa in località Padule in direzione Gubbio, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha riguardato un mezzo pesante che è uscito di strada e si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.