Bando per il sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

L’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino con deliberazione n. 255 del 17/10/2020 intende partecipare al Bando emesso dalla Regione Umbria a valere sulla misura 16.7.1 del P.S.R. per l’Umbria 2014/2020, riguardante la concessione degli aiuti previsti al Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo.

I beneficiari sono composti da almeno un Comune in partenariato con uno o più soggetti privati e/o pubblici.

Possono partecipare al partenariato, unitamente all’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino, soggetti privati (con almeno una sede operativa sul territorio regionale), individuabili tra: – imprese agricole; – agroalimentari e forestali singole o associate; – associazioni che svolgono attività nell’ambito della promozione, della ricerca e dell’innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario (escluse le associazioni di tipo sindacale e di categoria);

– PMI artigiane, turistiche e culturali, di comunicazione e marketing territoriale in forma singola o associata;

– Associazioni culturali, ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale.

L’avviso e la documentazione per la raccolta delle manifestazioni di interesse è scaricabile dal link: https://comune.tadino.it/bando-per-il-sostegno-per-strategie-di-sviluppo-locale-di-tipo-non-partecipativo/

La scadenza è fissata per il 26/11/2020.

“Questo non è altro che il primo passo – ha sottolineato l’Assessore al Commercio Stefano Franceschini – per dare uno slancio vitale al settore dell’agricoltura di qualità ed ai prodotti di eccellenza del nostro territorio. Ci auspichiamo dunque una grande partecipazione e la presenza di attività extra-agricole (come ad esempio ceramica ed altri settori) e associazioni che possano supportare questo progetto”.