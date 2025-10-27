Gubbio conferma la Spartan Race 2026: sport e partecipazione

L’assessore Colaiacovo: “Un risultato che unisce la città”

GUBBIO 27/10/2025 – La notizia più attesa dagli appassionati di sport e dagli operatori turistici è finalmente ufficiale: la città di Gubbio ospiterà anche nel 2026 la Spartan Race, la competizione internazionale che negli ultimi anni ha portato tra i Ceri migliaia di atleti, accompagnatori e visitatori, generando visibilità e ricadute economiche per tutto il territorio, come riporta il comunicato del Comune di Gubbio.

L’annuncio arriva a conclusione di settimane animate da indiscrezioni contraddittorie, che avevano preoccupato associazioni sportive e commercianti locali. Grazie a un lavoro costante di interlocuzione con i nuovi gestori del marchio, il Comune di Gubbio ha ottenuto la conferma ufficiale: la manifestazione si terrà regolarmente nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre 2026, rafforzando il legame fra la città dei Ceri e uno degli appuntamenti sportivi più attesi a livello nazionale.

Un risultato che premia la determinazione dell’amministrazione e la capacità di dialogo fra istituzioni, associazioni e operatori del territorio. “Siamo felici di poter annunciare la conferma della Spartan Race – dichiara l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo – e di fugare le voci che si erano diffuse nelle ultime settimane. Abbiamo lavorato con impegno e costanza per coordinare tutte le strutture comunali e interloquire con gli organizzatori, perché crediamo che la Spartan Race rappresenti non solo una competizione sportiva di altissimo livello, ma anche un’occasione di crescita per Gubbio”.

La manifestazione è infatti molto più di un evento sportivo: rappresenta una tappa importante per la promozione turistica della città, creando occasioni di incontro tra spirito atletico, natura, tradizione e capacità di accoglienza. L’assessorato allo Sport è già al lavoro, in collaborazione con i nuovi referenti della Spartan Race, per garantire un’edizione 2026 coinvolgente e ricca di novità, mettendo a disposizione il meglio dell’offerta cittadina.

La conferma ufficiale della tappa eugubina della Spartan Race chiude definitivamente il ciclo di indiscrezioni e rilancia Gubbio come cornice d’eccezione per una delle prove più amate dagli sportivi italiani e internazionali. Per la città, si prospetta ancora una volta la sfida e l’opportunità di unire sport, territorio e senso di comunità, accogliendo atleti e visitatori tra pietre, sentieri e panorami unici.