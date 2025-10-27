Torna la pallavolo giovanile con entusiasmo a Nocera Umbra

Le ragazze riscoprono sport, passione e valori condivisi

A Nocera Umbra la pallavolo riaccende finalmente i riflettori sullo sport femminile locale. Dopo anni di assenza, la disciplina ritorna protagonista, portando con sé entusiasmo e nuove opportunità per le giovani atlete della città. Secondo quanto riportato dalla Residenza Municipale, circa 40 ragazze dai 5 ai 16 anni si allenano con costanza al Palazzetto dello Sport, sviluppando non solo le abilità tecniche, ma anche qualità fondamentali come collaborazione, rispetto reciproco e impegno.

Le giovani partecipanti prenderanno parte ai campionati di Mini Volley e Under 13 sotto il nome di Sir Safety Nocera Umbra, collegandosi idealmente al prestigioso settore giovanile della Sir. Il merito del ritorno della pallavolo va in particolare a Mauro Lillocci, presidente del settore giovanile, e al team manager Andrea Piacentini, che hanno saputo infondere nuova energia in un progetto rimasto a lungo in stand-by.

L’iniziativa ha ricevuto un significativo sostegno anche dalla FIPAV, sia regionale che nazionale, con il coinvolgimento di Agostino Benedetti e Giuseppe Lomurno, che hanno promosso stage e incontri con rappresentative di alto livello, favorendo la crescita complessiva del movimento pallavolistico nella regione.

Il sindaco Virginio Caparvi ha sottolineato l’importanza sociale dello sport: «Quando lo sport crea socialità, sana competizione e orgoglio per i colori del proprio paese, è motivo di grande soddisfazione». Le nuove atlete, aggiunge, potranno così riscoprire emozioni e ricordi positivi, affrontando con coraggio e determinazione ogni sfida sportiva, contribuendo alla valorizzazione della passione e del talento giovanile.

Con il ritorno della pallavolo, Nocera Umbra si conferma città che promuove lo sport come strumento educativo e sociale, rafforzando la coesione e la partecipazione delle nuove generazioni, secondo quanto evidenziato dalla Residenza Municipale