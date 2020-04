Scrivi in redazione

Gubbio, prorogata al 30 giugno prima rata tassa rifiuti

L’Amministrazione comunale di Gubbio, con deliberazione di Giunta n. 47 del 20.03.2020, ha prorogato la scadenza della prima rata della TASSA RIFIUTI dal 30 aprile al 30 giugno 2020. L’Ufficio Tributi fa presente che i contribuenti riceveranno come ogni anno, in tempi utili per il pagamento, gli avvisi bonari con i relativi modelli F24.