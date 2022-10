Search for: Search Button

La Spartan Race 2023 a Gubbio: in arrivo oltre 4mila

E’ ormai notizia ufficiale: sarà Gubbio a ospitare l’edizione 2023 della Spartan Race, la corsa a ostacoli numero uno al mondo, con oltre 300 eventi e un milione e mezzo di atleti solo nel 2019. La Spartan arriva a Gubbio il 15 e 16 aprile 2023 con un Trifecta Weekend, ovvero tre gare in programma: la Best, 21km e 35 ostacoli, il 15 aprile, la Super, 10km e 25 ostacoli, il 16 aprile, la Sprint, 5km e 20 ostacoli, il 16 aprile, a partire dalle ore 13:30.

Il sabato pomeriggio ci sarà anche una Spartan Kids, dagli 800 mt ai 3200mt, in tutto e per tutto Spartan, ma dedicata ai bambini e alle bambine dai 4 ai 13 anni. Spartan Gubbio sarà anche tappa iniziale di Italy National Series 2023, il campionato italiano che porterà atleti internazionali a qualificarsi per il campionato Europeo e Mondiale Spartan.

“Siamo davvero contenti della scelta degli organizzatori della Spartan – dichiara l’assessore allo Sport Gabriele Damiani – quello del prossimo mese di aprile sarà un ulteriore, grande evento capace di valorizzare al meglio le potenzialità il nostro territorio, che farà da attrattore per i circa 4mila atleti che arriveranno in città da tutto il mondo. La nostra capacità di accoglienza, la bellezza della città e l’organizzazione che sapremo mettere in campo sono certo offriranno alle atlete e agli atleti una due giorni indimenticabile”.

“Gubbio, così piena di cultura e di storia – spiegano gli organizzatori della Spartan – ci è sembrata una meta ideale, non solo per gli italiani ma soprattutto per i moltissimi stranieri che avremo tra le linee di partenza. Al primo incontro avuto con le autorità comunali, sindaco e assessore in primis, già si sono percepite la curiosità e l’entusiasmo nell’accogliere il progetto: a quel punto non abbiamo più avuto dubbi sulla scelta. Siamo pronti a un evento grandioso”.

I lavori di scouting del percorso e la definizione logistica dell’evento, che avrà come luogo di partenza e arrivo il parco del Teatro Romano, inizieranno a brevissimo. Sul sito ufficiale della manifestazione, www.it.spartan.com, è già possibile iscriversi.