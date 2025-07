Nuovi fondi e cantieri per la SP 208 San Bartolomeo

Entro il 2029 interventi per sicurezza e viabilità

La Strada Provinciale 208 di San Bartolomeo entra in una fase decisiva grazie a un vasto piano di investimenti e lavori coordinati tra Comune di Gubbio, Provincia di Perugia, ANAS e Protezione Civile. Obiettivo degli interventi è potenziare sicurezza, accessibilità e condizioni generali dell’arteria, ritenuta cruciale per residenti, attività produttive e flussi turistici.

Un vertice operativo si è svolto ieri in Comune per fare il punto sugli interventi in corso e su quelli futuri. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Gubbio, rappresentanti provinciali, funzionari ANAS, tecnici dell’impresa Ruberto Costruzioni – incaricata dei lavori – e dirigenti della Provincia con competenza in materia di infrastrutture stradali.

L’incontro ha consentito di analizzare lo stato di avanzamento delle opere già avviate, tra cui il cantiere attivo da parte di ANAS da 3,45 milioni di euro. Finanziato con fondi post-sisma 2016, l’intervento prevede il consolidamento di undici dissesti franosi lungo l’intera tratta della SP 208. L’opera è in fase di realizzazione e si concluderà entro ottobre 2025.

Un ulteriore cantiere sarà avviato con fondi della Protezione Civile in risposta ai danni causati dall’alluvione del 15 settembre 2022. L’intervento, dal valore di 1,7 milioni di euro, sarà attivato tra la fine del 2025 e la primavera del 2026, subordinatamente alle condizioni climatiche e al termine dei lavori attualmente in corso.

Il piano di riqualificazione prevede inoltre una programmazione pluriennale da parte della Provincia, che si estenderà fino al 2029. Tra gli interventi previsti: la sistemazione di un tratto di 650 metri in località Isolaccia nell’autunno 2025, il rifacimento del manto stradale nel 2026, la messa in sicurezza del ponte al km 0+210 tra il 2027 e il 2028, e ulteriori rifacimenti della pavimentazione in punti critici entro il 2029.

Complessivamente, le risorse stanziate superano i 6 milioni di euro, delineando una strategia strutturata per affrontare le criticità storiche di una direttrice strategica per il territorio eugubino.