Una raccolta fondi per donare e essere inclusivi

Il 19 luglio gli Oblivion al Teatro Romano di Gubbio con uno spettacolo inedito per raccogliere fondi a favore di progetti per persone con bisogni speciali. Le associazioni in rete del territorio eugubino che operano nel settore della disabilità, organizzano una serata speciale con la partecipazione della compagnia Oblivion e lo spettacolo “ Teatro Romano di Gubbio ” per raccogliere fondi a favore del progetto di adeguamento degli spogliatoi della piscina comunale di Gubbio, al fine di renderli pienamente accessibili a tutte le persone con disabilità.

Il progetto voluto dall’ Associazione la Carica dei 104 è stato pienamente appoggiato dalle altre associazioni in rete e visto come l’inizio di un percorso per lavorare insieme. Da circa un anno e mezzo le associazioni del territorio e alcune cooperative quali: Ass. Genitori Officina di Leonardo, Ass. Famiglie Alto Chiascio Aps, Ass. Atelier Crescere con Arte Aps, La Carica dei 104, Ass. Crisalide Gubbio Aps, Fattoria Sociale Aratorio Familiare Aps, La Bottega Azzurra Soc. Coop. Sociale, Coop.Soc. Nuova Dimensione CSRE Arboreto, Cooperativa Capodarco, Mitocon Odv, Spirit onlus , Ass. Gliamicidicate, Ass. Sindrome X Fragile Umbria Aps, hanno iniziato un cammino comune a supporto dei ragazzi e ragazze del territorio con bisogni speciali.

L’obiettivo è supportare con strumenti adeguati sfide che le persone con disabilità affrontano ogni giorno, promuovendo una cultura che sia veramente accogliente, solidale. “Venite numerosi – invitano gli organizzatori- perché ogni biglietto sarà un importante contributo per abbattere le barriere e formare una comunità attenta e inclusiva, divertendosi”.

Il percorso in rete è supportato dall’Amministrazione comunale e a tal proposito l’assessore alle politiche sociali Lucia Rughi, ha sottolineato quanto sia necessario questo cammino intrapreso e una attenta analisi dei bisogni, una condivisione delle proposte e una individuazione delle azioni e strategie che mirino all’autodeterminazine di persone con disabilità.

L’evento, che vede il sostegno del Comune di Gubbio, si terrà venerdì 19 luglio alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Gubbio. I biglietti sono disponibili online attraverso il sito https://ticketitalia.com/oblivion- collection?search=oblivion oppure presso la Tabaccheria 2000 GUBBIO (accanto al Bar della Stazione) fino alle ore 19:00 del 19 luglio 2025. Non sarà possibile acquistare i biglietti la sera dell’evento.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il Narciso Club in via Europa a Gubbio.