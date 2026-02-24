Paesaggio eolico e tutela del suolo: Gubbio sfida i giganti

“Musica in sicurezza”, premio speciale ad Anas al Festival di Sanremo SANREMO (ITALPRESS) – Nel corso del “Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026” che si è svolto ieri sera durante il Gran Galà della Stampa l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme ha ritirato il Premio Speciale 2026 conferito dalla Giuria con la motivazione “Musica in Sicurezza” per l’impegno costante nella sicurezza stradale. “Le […]

Auto, conclusa la seconda edizione della 1000 Miglia Experience Florida MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La 1000 Miglia Experience Florida ha ufficialmente tagliato il traguardo della sua seconda edizione, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo di ponte culturale tra Italia e Stati Uniti attraverso lo spirito senza tempo della “corsa più bella del mondo”.Dal 20 al 23 febbraio, circa settanta equipaggi, suddivisi nelle tre categorie ufficiali […]

Zelensky “Putin non ha vinto, faremo di tutto per una pace giusta” ROMA (ITALPRESS) – “Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi. Non ha spezzato gli ucraini. Non ha vinto questa guerra. Abbiamo preservato l’Ucraina e faremo tutto il possibile per raggiungere la pace e garantire che ci sia giustizia”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio nel giorno del quarto anniversario dell’invasione […]

Scuola, con il rinnovo del contratto aumenti e arretrati per i docenti ROMA (ITALPRESS) – Da gennaio 2026, in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola (CCNL), le retribuzioni degli insegnanti italiani registrano un aumento lordo mensile che varia indicativamente tra i 120 euro e più di 200 euro, in base agli anni di servizio maturati. Gli adeguamenti degli stipendi risultano già nei cedolini di […]

Von der Leyen “La pace sia alle condizioni dell’Ucraina” ROMA (ITALPRESS) – “A Kiev per la decima volta dall’inizio della guerra. Per ribadire che l’Europa è fermamente al fianco dell’Ucraina, finanziariamente, militarmente e in questo rigido inverno. Per sottolineare il nostro costante impegno nella giusta lotta dell’Ucraina. E per inviare un messaggio chiaro sia al popolo ucraino che all’aggressore: non ci arrenderemo finchè la […]

Esplode ordigno alla stazione Savelovsky di Mosca, ucciso un agente MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Un’esplosione, intorno alle 00:05 (ora locale), ha scosso violentemente la piazza adiacente alla stazione ferroviaria Savelovsky di Mosca, uccidendo un agente della polizia stradale. Altri due sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale. Morto anche il presunto attentatore. Il Comitato investigativo e il Dipartimento di Mosca del Ministeri degli […]

Il Bologna batte di misura e di rigore l’Udinese Al Dall'Ara termina 1-0: gara decisa dal dischetto da Bernardeschi.

La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby toscano, decide un gol di Kean FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina batte 1-0 il Pisa nello scontro salvezza che consente ai gigliati di agganciare in classifica Lecce e Cremonese e di tornare a non occupare più da soli il terzultimo posto della classifica. A decidere il derby toscano è una rete di Kean, che corona una prestazione non brillante dei viola […]

Il Torino cambia allenatore, ecco D’Aversa al posto di Baroni E' il settimo esonero in Serie A dall'inizio della stagione.