Percorso letterario diffuso: via al progetto tra arte e letteratura

Sarà la Sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana ad ospitare sabato prossimo, 18 marzo, alle 17.30, la presentazione ufficiale alla città del progetto “Gubbio percorso letterario diffuso – Parole d’autore fra passato e presente. Un’opportunità di promozione culturale per la città”. L’iniziativa è promossa e organizzata congiuntamente dal Comune di Gubbio e dal Rotary Club, che ha manifestato la volontà di “adottare” il progetto e proporne la realizzazione concreta. L’appuntamento rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di elaborazione di un lungo e complesso lavoro di studio e ricerca, condotto negli ultimi anni dall’associazione “Arte Libro unaluna” e in particolare da Anna Buoninsegni Sartori, in collaborazione con artisti, gruppi creativi e formatori degli Istituti Superiori “Polo Liceale G. Mazzatinti” e “Cassata – Gattapone”. Il progetto era partito dalla ricognizione e mappatura di testi di grandi autori che contengono suggestioni e immagini su vie, piazze, luoghi, chiese e palazzi, restituite alla conoscenza contemporanea. Da Dante a D’Annunzio, da Hermann Hesse a Piovene, alle sorelle McCracken, a Ceronetti, a Mario Luzi, per citare alcuni nomi, esiste un repertorio di scrittori, poeti e anche architetti e urbanisti che diventano guide preziose del presente per itinerari che catturano il viaggiatore di oggi, attraverso pagine e opere mirabili.

“Ha trovato nuovo slancio e spinta propulsiva la realizzazione concreta di questo interessante progetto – commenta il sindaco Filippo Mario Stirati – non solo occasione culturale, ma veicolo promozionale, economico e turistico. L’apporto del Rotary è la dimostrazione dell’efficacia della sinergia pubblico/privato, che conduce a obiettivi concreti e finalizzati. Ci conforta anche l’approvazione di massima espressa della Soprintendenza circa la validità del Progetto, che a questo punto realizzeremo senza indugi”.

“Sono particolarmente orgogliosa di poter contribuire alla realizzazione di un progetto che si inserisce a pieno titolo nelle linee guida del club e del mio mandato secondo lo slogan ispiratore “Cultura, arte, storia” – spiega la presidente del Rotary Club Gubbio Tiziana Crociani – e per unanime volontà del club riteniamo di fare cosa gradita alla città nel sostenerlo, per il profondo spessore culturale e di attrattiva per Gubbio. Ci attiveremo nei prossimi mesi nella definizione della realizzazione concreta delle formelle in ceramica artistica”.

___________________

Programma

Saluti

Sindaco FILIPPO MARIO STIRATI

Presidente Rotary Club Gubbio TIZIANA CROCIANI

Presidente Deputazione Storia Patria dell’Umbria APS MARIO SQUADRONI

Interventi

MASSIMO BASTIANI Architetto urbanista

“Città e cultura: un viaggio tra identità e immaginari urbani”

CLAUDIO FIORUCCI Avvocato

“Le città ritrovate: i viaggiatori e la scoperta di Gubbio”

ANNA BUONINSEGNI Giornalista scrittore

“Il percorso materico e virtuale tra le parole dei grandi autori”

GENNARO COLANGELO Docente Consorzio Universitario Humanitas

“Heritage: declinazioni di un concetto culturale”