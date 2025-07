Presentato a Gubbio il nuovo servizio regionale “Link”

Treni e bus integrati per il Giubileo 2025

È stato presentato ufficialmente questa mattina, venerdì 18 luglio 2025, a Palazzo Pretorio a Gubbio, il nuovo servizio di trasporto “Gubbio Link”, ideato per potenziare l’accessibilità della città attraverso un sistema integrato treno + bus, in vista dei grandi eventi giubilari del 2025 e dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco, nel 2026.

La conferenza stampa si è svolta alla presenza della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del Sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, del Presidente di Busitalia Flavio Nogara, dell’AD di Busitalia Serafino Lo Piano, della Direttrice Regionale Umbria di Trenitalia Amelia Italiano e del Vicesindaco di Gubbio con delega alla Mobilità Francesco Gagliardi. All’evento erano presenti anche oltre 70 operatori internazionali del turismo, coinvolti in un confronto sulle prospettive future dell’accoglienza e dell’accessibilità nella regione.

“Il nuovo Gubbio Link – ha dichiarato il sindaco Vittorio Fiorucci – è il frutto di un lavoro di squadra tra istituzioni e imprese pubbliche, che permetterà di rispondere con efficienza all’incremento di visitatori attesi nei prossimi anni. Abbiamo investito in una mobilità più sostenibile, diffusa e capillare, capace di valorizzare non solo il nostro patrimonio culturale e spirituale, ma anche di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Il servizio si inserisce nel quadro più ampio dei collegamenti Link promossi da Trenitalia e Busitalia, pensati per unire i principali poli umbri con le stazioni ferroviarie e favorire così il turismo lento, religioso e sostenibile.

Il piano operativo presentato include:

60 corse Gubbio Link settimanali (34 nei feriali, 26 nei festivi)

Incremento delle corse Perugia–Gubbio (Linea E001) : 20 nei feriali, 16 nei festivi

Potenziamento della linea Fossato di Vico–Gubbio (Linea E052) : 22 corse feriali, 12 festive

Nuove tratte dirette da Città di Castello e Umbertide : 4 coppie giornaliere

Collegamento quotidiano tra Assisi e Gubbio: 2 coppie di corse

I biglietti integrati (treno + bus) saranno acquistabili online sul sito di Trenitalia.

I costi: 5,50 euro da Perugia e 3,60 euro da Fossato di Vico.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha sottolineato – “Questo servizio è pensato non solo per i turisti, che considero cittadini temporanei, ma anche per tutti gli umbri che vivono nelle aree interne e chiedono da anni un trasporto pubblico efficiente e sostenibile. Vogliamo costruire una rete connessa e resiliente, capace di valorizzare la spiritualità dei luoghi, in particolare lungo itinerari come la Via di Francesco. L’obiettivo è confermare e potenziare questi collegamenti anche nel 2026, anno straordinario per l’Umbria”.

Il presidente di Busitalia Flavio Nogara ha definito il progetto un “esempio concreto di mobilità al servizio del territorio”, parte di una strategia più ampia di innovazione nel trasporto extraurbano.

Stessa cosa per l’AD Serafino Lo Piano, sottolineando come i dati raccolti in Umbria, a solo un mese dal lancio dei primi Link (Todi, Montefalco–Bevagna), evidenzino una crescente domanda da parte di utenti e turisti: “Un segno tangibile che l’integrazione modale e l’investimento in servizi sostenibili sono il futuro della mobilità turistica in Italia”.

Anche Amelia Italiano, direttrice di Trenitalia Umbria, ha ricordato che l’offerta Link sarà ulteriormente ampliata: dopo Gubbio e Norcia–Cascia, entro settembre saranno attivate altre tratte dedicate ai percorsi spirituali e culturali legati a San Francesco.

Il vicesindaco Francesco Gagliardi ha concluso: “Gubbio Link è uno strumento fondamentale per organizzare al meglio l’accoglienza della nostra città, integrando i flussi turistici con i servizi locali. Siamo già al lavoro per adattare il piano urbano della mobilità, con particolare attenzione ai camminatori e ai viaggiatori religiosi”.

Nel 2024, l’Umbria ha registrato oltre 2,8 milioni di arrivi (+4,8% rispetto al 2023) e oltre 7 milioni di presenze turistiche (+6,4%). Gubbio da sola rappresenta il 5,1% degli arrivi regionali, un dato in crescita grazie al potenziamento delle infrastrutture e alla sua ricca offerta culturale, spirituale e ambientale.