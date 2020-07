Start to business, via al percorso per imprenditori e professionisti

Un percorso gratuito per lanciare o ri-lanciare la propria attività di business, pensato per professionisti, imprenditori, commercianti, venditori, associazioni, giovani e chiunque abbia un’idea da sviluppare.

Si chiama Start To Business, sarà interamente erogato via web ed è promosso da Comune di Gubbio e dall’Acceleratore di impresa Joint Gubbio APS: 8 settimane, 72 ore, 20 moduli da due ore ciascuno che sviluppano temi quali la costruzione della propria organizzazione di business e del relativo mercato, il posizionamento online e offline, i funnel di vendita, il network marketing, la pianificazione strategica e 16 moduli di gruppi di pratica live. Un’occasione di crescita e formazione erogata interamente via web, con inizio il 20 luglio, che si articolerà in appuntamenti da due ore ciascuno con gruppi di pratica dal vivo, ovvero lavori di approfondimento specifico mirati sulla propria attività di business, tenuti da un business coach.

Il corso è completamente gratuito ed è rivolto ai residenti o alle aziende con sede nella Zona sociale 7, ovvero Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Sigillo, Scheggia e Pascelupo. Per avere ulteriori informazioni e per il programma completo di ciascun modulo si può consultare il Digipass, all’indirizzo mail digipass@comune.gubbio.pg.it o allo 075 9237291. Anche le iscrizioni sono online, al link https://digipass.regione.umbria.it/start-to-business-via-al-percorso-per-imprenditori-e-professionisti/. Il percorso è riservato a un numero limitato di partecipanti, l’accesso all’intero percorso avverrà in ordine di iscrizione.