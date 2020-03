SuperEnalotto, Umbria: a Gubbio un “5” da 14mila euro

SuperEnalotto, Umbria: a Gubbio un “5” 14mila euro

Umbria a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera a Gubbio, in provincia di Perugia, è stato centrato un “5” da 14mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al Bar Europa di via Matteotti 55. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 30,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 28 gennaio 2020, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Umbria l’ultimo Jackpot è stato vinto a settembre del 2011, con 65 milioni proprio a Gubbio.