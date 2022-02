Torna operativa l’agenzia Inail di Gubbio

E’ tornata operativa questa mattina l’Agenzia Inail di Gubbio, dopo un periodo di sospensione dovuto al trasferimento degli uffici Inps presso i quali era ospitata in precedenza. Tramite un contratto di comodato d’uso gratuito, ora il Comune di Gubbio ha concesso all’Inail i locali posti al primo piano dell’immobile situato in via Gabrielli 24, già adibiti in passato ad ambulatorio Inail per l’erogazione di prestazioni medico-legali.

Fonte Ufficio stampa

Comune di Gubbio

Alla cerimonia di inaugurazione dei locali, tenutasi stamani alle 11, sono intervenuti il sindaco del Comune di Gubbio Filippo Mario Stirati, l’assessore al Patrimonio Rita Cecchetti e il Direttore regionale Inail Umbria Alessandra Ligi.

Alessandra Ligi, in occasione della ripresa del servizio, ha tenuto a ringraziare il Comune di Gubbio per la preziosa collaborazione fornita e ha rimarcato come da oggi, grazie a questa operazione, gli infortunati e tecnopatici del comprensorio eugubino-gualdese potranno tornare a fruire dei servizi sanitari Inail direttamente a Gubbio, evitando così i disagi degli spostamenti a Perugia.

Grande la soddisfazione del sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, legata “al costante sforzo di continuare a garantire presidi fondamentali per la facilitazione della fruizione di tutta una serie di servizi (penso per esempio al Giudice di Pace, che è stata una riconquista, all’Inps, all’Agenzia delle Entrate, a Umbra acque, al Digipass) attraverso modalità rese più innovative e ancora più prossime per i cittadini, specie i più svantaggiati che hanno bisogno di semplificazioni e non complicazioni”.

Anche l’assessore al Patrimonio del Comune di Gubbio Rita Cecchetti sottolinea l’importanza del ritorno di “un punto di riferimento non solo per la città, ma per intero territorio dell’Alto Chiascio, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini in un momento di particolare difficoltà per quello che riguarda la salute legata all’ambito del lavoro”.

L’agenzia Inail in Gubbio sarà aperta tutti i lunedì con orario 8.30-12.30 e 15-17.