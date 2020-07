Vigili, turisti e cittadini: da domani tutti in bicicletta, rigorosamente elettrica

Un sabato all’insegna della mobilità alternativa sul fronte istituzionale, sociale e privato. Gubbio è sempre più città a due ruote, con un impegno a ripensare alla mobilità che arriva da più parti. Si comincia dalle istituzioni, e dalla Polizia Municipale, nel dettaglio, che domani alle 12, in Piazza Grande, presenterà alla città le bici elettriche con le quali i Vigili Urbani svolgeranno il loro lavoro di controllo del territorio. “La pattuglia degli agenti di Polizia Municipale in bicicletta è una novità importante che ritengo particolarmente utile per svolgere il cosiddetto servizio di prossimità – spiega la Comandante dei Vigili Urbani Elisa Floridi – stare sul territorio in bici consentirà infatti spostamenti più rapidi, e il nostro muoverci su due ruote farà sì che tanti cittadini potranno rivolgersi più facilmente alle nostre pattuglie per segnalare in modo più diretto e immediato le varie questioni cittadine”.

Ma a scegliere la bici, domani, non saranno solo i Vigili Urbani: verrà infatti inaugurata alle 17 in Piazza Quaranta Martiri, alla presenza anche del sindaco Filippo Stirati, Gubbio Bike, l’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale “Corinzi 13” insieme a un gruppo di appassionati del pedale. Gubbio Bike, nata da un progetto finalizzato alla creazione di attività per l’inserimento lavorativo nel settore sportivo e turistico-ricettivo attraverso l’implementazione di attività di noleggio biciclette, proporrà a turisti e cittadini la possibilità di provare a scoprire Gubbio su due ruote, pedalando su sentieri e itinerari appositamente strutturati.

Con tutta la tranquillità della pedalata assistita, di grande aiuto in una città come la nostra. Obiettivo, muoversi tutti sempre di più verso una modalità di turismo sostenibile e a basso impatto ambientale. “Sarà una giornata – spiega il vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessia Tasso – per riflettere e compiere concretamente ulteriori passi e scelte in direzione di una mobilità sempre più sostenibile, su tutti i fronti.

Con la riorganizzazione dei centri storici, anche all’indomani dell’emergenza Covid e della necessità di ripartire in sicurezza anche con il turismo, la scelta di forme sempre più sostenibili per gli spostamenti diventa strategica, per l’ambiente, per la salvaguardia del territorio e per la salute di tutti”. I punti noleggio delle bici elettriche saranno aperti in via dei Cinque Colli 82 (frazione San Marco) dal lunedì a venerdì e in piazza Quaranta Martiri a Gubbio il sabato, la domenica e i giorni festivi. Quattro i modelli di bicicletta noleggiabili, e domani, a partire dalle 17, dal gazebo installato in piazza Quaranta Martiri (lato ex ospedale) prove gratuite per tutti per testare la propria abilità sulle due ruote elettriche.

E per gli amanti della bici arriva un’altra buona notizia: da mercoledì 8 luglio tornerà ad essere fruibile, dopo i mesi di chiusura per il Covid, la pista ciclabile dell’impianto “Le Cerque”, in località San Biagio. Ciclisti e runner potranno tornare ad allenarsi in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle normative anti contagio.