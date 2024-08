Vincita al Superenalotto al Bar del Ceraiolo di Gubbio

Il Bar del Ceraiolo di Annalisa e Marco, situato in via Leonardo da Vinci, si conferma un luogo fortunato per i giocatori. Durante l’estrazione del Superenalotto di venerdì 2 agosto, un anonimo giocatore ha centrato un “5”, portando a casa una vincita di 61.961,3 euro. La combinazione vincente è stata: 34, 42, 69, 76, 81, 85, con Jolly 36 e SuperStar 49.

Questo concorso ha visto un totale di 214.196 vincite in tutte le categorie di punti. Il fortunato vincitore – scrive il Corriere dell’Umbria -, che ha giocato una schedina singola, ha mancato per un solo numero il “6”, che attualmente ha un jackpot di 58,1 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato vinto a Napoli il 10 maggio scorso, con una schedina da 2 euro, per un totale di 101,5 milioni di euro.

Nonostante la mancata vincita del jackpot, i 61mila euro rappresentano comunque una somma significativa. Il Bar del Ceraiolo non è nuovo a queste vincite: il 13 dicembre 2019, un altro giocatore ha vinto 37mila euro al Superenalotto. Anche i biglietti Gratta e Vinci hanno portato fortuna a diversi clienti del bar.

Gubbio, in generale, sembra essere spesso baciata dalla fortuna. Il 16 maggio scorso, al Bar della Stazione in Largo della Resistenza-via Beniamino Ubaldi, sono stati centrati due “5” e cinque “4” al Superenalotto, per un totale di 116.977 euro. La vincita più importante mai registrata nella Città dei Ceri risale al 22 settembre 2011, quando al Bar Europa in via Matteotti è stato centrato un “6” da oltre 65 milioni di euro, con un sistema di giocate collettive da 100 quote da 4 euro ciascuna. Ogni quota ha fruttato una vincita di 650mila euro.

Il Bar del Ceraiolo continua a essere un punto di riferimento per i giocatori di Gubbio, confermandosi un luogo dove la fortuna sembra essere di casa.