Gualdo Tadino accende il gusto con “Mangiami” street food

Quattro giorni di sapori, musica e festa nel centro storico

Il centro storico di Gualdo Tadino ospita da giovedì 26 a domenica 29 giugno la prima edizione di “Mangiami” Street Food, evento gastronomico che porterà nel cuore della città una selezione di cibo da strada italiano e internazionale. La manifestazione, parte del calendario dell’Estate Gualdese 2025, è promossa dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con GNAM Food Event.

L’iniziativa prevede quattro giornate interamente dedicate al gusto, alla musica e all’intrattenimento, trasformando le vie del centro in un percorso multisensoriale. Gli stand gastronomici saranno accessibili giovedì e venerdì dalle 18 alle 24, mentre sabato e domenica l’apertura sarà prolungata anche al pranzo, dalle 12 alle 24.

Protagonista assoluto dell’evento sarà il cibo da strada di qualità, con una proposta culinaria che unisce specialità regionali italiane e piatti internazionali. I visitatori potranno degustare carni pregiate come il black angus scozzese e l’hamburger di Chianina IGP, piatti tradizionali della Sardegna, specialità pugliesi, fritti ascolani, arrosticini abruzzesi, cucina toscana e pulled pork artigianale. Ampio spazio anche alle esigenze alimentari particolari, con menù vegetariani, vegani, senza glutine e privi di lattosio.

L’iniziativa punta a offrire un’esperienza gastronomica immersiva, arricchita da intrattenimento musicale che accompagnerà ogni serata. In programma, concerti live, dj set e musica per tutte le età, con una selezione che include hit anni ’90, ritmi contemporanei e atmosfere festive.

“Mangiami” rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell’estate gualdese e si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del centro storico e promozione turistica. L’Amministrazione Comunale prosegue così nel suo intento di rendere Gualdo Tadino una destinazione attrattiva per residenti e visitatori, puntando su iniziative che combinano qualità, partecipazione e valorizzazione del patrimonio locale.

Durante i quattro giorni della manifestazione, il centro cittadino sarà animato da colori, profumi e suoni che trasformeranno l’intera area in un villaggio del gusto, dove la convivialità sarà il filo conduttore. Il format proposto punta a coinvolgere un pubblico eterogeneo, dalle famiglie con bambini ai giovani, fino ai turisti attratti da eventi enogastronomici e culturali.

L’evento si propone non solo come occasione di intrattenimento, ma anche come leva per il rilancio economico del centro storico, coinvolgendo attività locali e operatori del territorio. La varietà dell’offerta gastronomica mira a valorizzare i prodotti di qualità e le eccellenze regionali, favorendo al contempo un momento di aggregazione sociale.

“Mangiami” si inserisce in un calendario estivo che conferma la volontà della città di investire su eventi tematici capaci di generare ricadute positive sul tessuto urbano e commerciale. La manifestazione è anche un’opportunità per far conoscere Gualdo Tadino a un pubblico più ampio, offrendo un’esperienza che unisce il piacere del cibo a quello della scoperta di un centro storico ricco di fascino.

Con il debutto di questa rassegna dedicata allo street food, Gualdo Tadino si candida a diventare un punto di riferimento per manifestazioni enogastronomiche nel territorio umbro. La combinazione tra cucina, musica e socialità rappresenta un format vincente, pensato per valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra cultura locale e accoglienza turistica.

L’appuntamento con “Mangiami” è quindi fissato per il lungo fine settimana del 26-29 giugno, nel cuore del centro storico. Quattro giornate in cui sarà possibile vivere una festa dei sapori, della musica e della condivisione, in un contesto accogliente e suggestivo che mette al centro la qualità del vivere insieme.