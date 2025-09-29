Sbandieratori di Gubbio incantano al Festival del Medioevo 2025

Esibizione magistrale celebra il tema “Il viaggio” con maestria

I Sbandieratori di Gubbio hanno animato la giornata conclusiva del Festival del Medioevo, offrendo al pubblico uno spettacolo studiato con cura per il tema di quest’anno, Il viaggio. Come sottolinea l’organizzazione, il gruppo ha saputo trasformare la propria abilità tecnica in una narrazione visiva coinvolgente, confermando l’eccellenza che lo contraddistingue da sempre.

Le esibizioni hanno saputo fondere tradizione e innovazione, portando le bandiere a raccontare storie capaci di trasportare gli spettatori in epoche lontane. La performance ha emozionato non solo i residenti, ma anche visitatori provenienti da Australia, Belgio, Inghilterra, Svizzera e Giappone, evidenziando il richiamo internazionale del Festival.

Secondo gli organizzatori, l’esperienza offerta dai Sbandieratori è stata un momento di condivisione culturale unico, capace di restare impresso nella memoria di chi ha partecipato. La combinazione di tecnica, ritmo e costume ha trasformato l’esibizione in un vero e proprio viaggio nel tempo, rispecchiando appieno lo spirito dell’evento.

Gli Sbandieratori, accolti con grande entusiasmo, hanno ricevuto riconoscimenti e applausi continui, confermando come la loro presenza rappresenti un valore aggiunto per ogni edizione del Festival del Medioevo. L’organizzazione ha espresso “la più sincera gratitudine” al gruppo per il contributo straordinario offerto.