Giochi de le Porte, miglior corteo a Porta San Martino

Premiati anche i donatori Avis con Porta San Benedetto

In una piazza Martiri della Libertà gremita di spettatori, trasformata per i Giochi nell’Arengo Maggiore, è stato assegnato il Premio per il Miglior Corteo Storico 2025. La vittoria è andata a Porta San Martino, che con 26 punti su 30 si è imposta sulle altre tre Porte.

Il riconoscimento, offerto dal centro acquisti PortaNova di Gualdo Tadino, ha premiato il corteo “Humilis et gloriosus: l’asino tra storia, tradizione e cultura di una città in festa”. Sul podio anche San Donato, seconda classificata con 25 punti, e San Facondino che, a pari punteggio, è scesa al terzo posto per una penalizzazione dovuta al superamento dei tempi di esecuzione, chiudendo a quota 23. Ultima in classifica Porta San Benedetto con 22 punti.

La giuria, composta dalla storica Stefania Zucchini dell’Università degli Studi di Perugia, dallo scenografo Carlo Aloisio e dalla costumista Stefania Pisano dell’Associazione Scenografi e Costumisti ASC, ha valutato la qualità storica, la fedeltà scenografica e la capacità di coinvolgimento dei cortei.

Il presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Christian Severini, ha sottolineato come, in quasi cinquant’anni di storia, i cortei abbiano raggiunto livelli di qualità tali da consacrare la manifestazione gualdese tra le più apprezzate a livello nazionale.

Questi i temi presentati in piazza nell’ordine di apparizione: Porta San Facondino con “Nata dal mare, pegno d’amore: storia di una perla tra viaggi, scambi e magnifici ornamenti”; Porta San Benedetto con “Editio Princeps – Ubi incipit verbum, ibi vivet imago: la prima edizione a stampa della Divina Commedia di Dante Alighieri a Foligno nel 1472”; Porta San Martino con “Humilis et gloriosus: l’asino tra storia, tradizione e cultura di una città in festa”; Porta San Donato con “Strana gente: streghe, alchimisti e folli nella società tardo medievale”.

La Porta vincitrice riceverà una targa in ceramica oro e rubino realizzata dal ceramista gualdese Stefano Zenobi, che andrà ad adornare la sede di Porta San Martino.

Nella stessa giornata si è svolta anche la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “I cento giorni del donatore”, promossa da Avis Gualdo Tadino in collaborazione con l’Ente Giochi de le Porte per incentivare la donazione di sangue nel periodo estivo. La targa è stata consegnata ai priori di Porta San Benedetto, che hanno fatto registrare il maggior numero di donazioni.

La serata ha confermato la forza rievocativa e la partecipazione collettiva che da sempre contraddistinguono i Giochi de le Porte, con i cortei storici capaci di unire spettacolo, ricerca storica e identità cittadina.