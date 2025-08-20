Gualdo Tadino celebra campioni di balestra e fionda

Sindaco Presciutti premia trionfi italiani ed europei

Un riconoscimento ufficiale è stato conferito martedì 19 agosto presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino alle realtà sportive che hanno recentemente portato prestigio e visibilità alla città. Il Sindaco e Presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, ha accolto la Compagnia Balestrieri Waldum, protagonista del Campionato Italiano di Tiro con la Balestra, e il Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino, vincitore del Campionato Europeo di Tiro con la Fionda a Deurne, in Belgio.

La Compagnia Balestrieri Waldum ha organizzato la 39ª edizione del Campionato Italiano di Balestra lo scorso 5 e 6 luglio, attirando appassionati e atleti da ogni regione, trasformando la città in un vero centro nazionale della disciplina. L’evento ha assunto un rilievo ancora maggiore grazie alla vittoria storica della stessa Compagnia, che ha conquistato per la prima volta il titolo italiano a squadre, arricchendo la città di un successo sportivo di risonanza nazionale.

Il Gruppo Fiondatori Gualdo Tadino ha confermato il proprio valore internazionale al Campionato Europeo di Deurne, svoltosi tra il 25 e il 27 luglio. Con la maglia azzurra, Sergio Sabbatini, Robert Shahini, Mario Rondelli e Marco Brunetti hanno conquistato l’oro a squadre, mostrando coesione, precisione e forza tecnica. A livello individuale, il successo è stato altrettanto significativo: Sergio Sabbatini si è laureato campione europeo senior, mentre nella categoria junior Daniel Shahini ha ottenuto l’oro, confermando il talento emergente della città nella disciplina.

Il dato sorprendente è che nove degli undici atleti della nazionale italiana provengono da Gualdo Tadino, sottolineando il ruolo centrale della città nello sviluppo e nella diffusione del tiro con la fionda a livello mondiale. L’Amministrazione Comunale, tramite il Sindaco Presciutti, ha consegnato riconoscimenti ufficiali alle due associazioni, evidenziando il valore sportivo, educativo e identitario dei risultati raggiunti e delle iniziative organizzate.

“Siamo orgogliosi di celebrare realtà che uniscono sport, tradizione e promozione del territorio”, ha dichiarato Presciutti, ricordando che i successi dei Balestrieri Waldum e dei fiondatori hanno richiamato atleti e famiglie da tutta Italia, creando occasioni di accoglienza e visibilità per la città. Il campionato italiano e le imprese europee hanno rafforzato il senso di appartenenza e di comunità, valorizzando impegno, passione e professionalità di chi lavora per la crescita dello sport locale.

Il ricevimento si è concluso con le foto di rito e lo scambio di omaggi, tra cui una maglietta celebrativa del Campionato Italiano 2025 consegnata dai Balestrieri al Sindaco e all’amministrazione.