Gubbio celebra il 60° Trofeo Fagioli tra motori e passione

302 piloti, doppia titolazione e eventi live nel centro storico

L’edizione “de luxe” del 60° Trofeo Luigi Fagioli è stata ufficialmente presentata confermando il ruolo della cronoscalata umbra come il Montecarlo delle Salite. In programma dal 22 al 24 agosto, l’evento vede al via 302 piloti e assegna i primi Scudetti 2025 del Campionato Italiano Supersalita, trasmessi in diretta su ACI Sport TV. La manifestazione ospita anche il sesto round del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA) e le tappe CIVM e Bicilindriche, offrendo un weekend ricco di gare, eventi, spettacoli e iniziative in tutto il centro storico di Gubbio.

Mercoledì sera l’anteprima è stata la consegna del Memorial Barbetti a Simone Faggioli, primo italiano vincitore della Pikes Peak, mentre giovedì mattina il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo, il presidente della Provincia Massimiliano Presciutti e il presidente AC Perugia Ruggero Campi hanno illustrato il programma e le novità insieme al CECA, guidato da Fabrizio Fondacci.

Venerdì 22 agosto le verifiche tecniche e sportive si svolgeranno tra istituto Cassata-Gattapone e San Secondo, seguite dagli incontri con team e piloti. Alle 21.00 la “Serata in rosa” accenderà Piazza San Giovanni con storie di donne nel motorsport. Sabato la cronoscalata si aprirà alle 9.00 con due prove ufficiali lungo i 4150 metri della Gola del Bottaccione, seguita dalla Parata GT di vetture stradali e dal 1° trofeo Meet Street, con raduno, intrattenimento e dj set in Corso Garibaldi. La giornata si concluderà con la serata Campioni sotto le stelle in Piazza Bosone, omaggio al sessantesimo del Trofeo.

Domenica 24 agosto gara 1 alle 9.00 inaugurerà le competizioni ufficiali, seguita da gara 2 e premiazioni nell’area ospitalità. Le salite saranno trasmesse in diretta su ACI Sport TV e sui canali social, con zone tribuna e paddock aperte al pubblico. Saranno attive navette gratuite Cotrape per agevolare l’accesso al tracciato.

Gli interventi ufficiali hanno sottolineato valore storico e promozionale dell’evento. Il sindaco Fiorucci ha evidenziato la passione dei volontari e il legame con la città; l’assessore Colaiacovo ha rimarcato l’impatto turistico e la continuità generazionale; il presidente Presciutti ha ricordato come l’evento generi benefici su tutto il territorio provinciale; Ruggero Campi ha sottolineato la centralità del Trofeo nella storia del motorsport italiano.

La serata del Memorial Barbetti ha celebrato Faggioli, premiato con la scultura di Leonardo Fumanti dedicata ai fratelli Barbetti. Il pilota ha ricordato il percorso alla Pikes Peak, la dedizione del team e il legame con Gubbio, dove ha già trionfato 14 volte. Tra gli ospiti, Giancarlo Minardi ha condiviso aneddoti dalla F1 e Lorenzo Cheli, giovanissimo pistard, ha parlato di resilienza e sogni realizzati attraverso disciplina e passione. Il 60° Trofeo Fagioli si conferma così un evento che unisce storia, sport e comunità, lasciando un segno indelebile nel cuore di Gubbio e dei partecipanti.