Incontro tra il Sindaco di Gualdo Tadino e Tommaso Bori

Nella giornata di venerdì 21 febbraio, il primo cittadino di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha incontrato presso il Municipio il Vicepresidente della Giunta regionale, Tommaso Bori, che ricopre anche il ruolo di Assessore con deleghe al bilancio, fondi europei, cultura, patrimonio e agenda digitale. Questo rappresenta il quarto incontro tra l’Amministrazione Comunale gualdese e la nuova Giunta Regionale negli ultimi tempi, caratterizzato da un clima di apertura e collaborazione.

All’incontro erano presenti, oltre al Sindaco, anche membri della Giunta comunale e alcuni Consiglieri comunali. Durante la riunione, sono stati discussi temi rilevanti per il futuro del territorio, con particolare attenzione ai fondi europei, alla valorizzazione del patrimonio culturale e alle opportunità offerte dall’innovazione digitale.

Un argomento di spicco è stato quello relativo all’agenda digitale, un settore in cui il Comune di Gualdo Tadino si distingue per un approccio innovativo. Nel corso della discussione, si è parlato delle ultime novità tecnologiche e dei progetti regionali attualmente in fase di realizzazione. Il Sindaco e la Giunta hanno manifestato apprezzamento per il lavoro intrapreso dalla nuova Giunta Regionale, evidenziando il lancio di strumenti utili per i cittadini, come l’app Umbria Facile, per la quale il Comune si è impegnato a promuoverne l’utilizzo.

L’incontro ha messo in evidenza anche l’importanza di sviluppare attrattori culturali e di rafforzare il legame con le comunità umbre situate all’estero. Il Vicepresidente Bori ha sottolineato le potenzialità che si potrebbero aprire per il territorio dell’Alto Chiascio nel caso in cui i Municipi decidessero di avviare un processo di costruzione dell’Unione dei Comuni, un modello che ha già dato buoni risultati in altre zone dell’Umbria.

Inoltre, è stata espressa l’intenzione di invitare i Comuni vicini a Gualdo Tadino a valutare l’opportunità di costituire un’unione, per migliorare la collaborazione e l’efficacia dei servizi offerti ai cittadini. Questo approccio, secondo il Vicepresidente, potrebbe portare a un potenziamento dell’efficienza nella gestione delle risorse e dei servizi.

Il confronto si è concentrato anche sulla necessità di un lavoro sinergico tra il Comune e la Regione per analizzare le misure della nuova programmazione europea. L’obiettivo è quello di attrarre risorse significative che possano contribuire allo sviluppo futuro del territorio gualdese e delle aree circostanti. La cooperazione tra le due entità è vista come un’opportunità per affrontare le sfide economiche e sociali congiunte, mirando a un miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

L’incontro si è chiuso con un rinnovato spirito di collaborazione, con entrambe le parti pronte a lavorare insieme per il bene della comunità di Gualdo Tadino e dell’intera Regione. La disponibilità a dialogare e a cooperare rappresenta un passo importante verso il raggiungimento di obiettivi comuni, che possono avere un impatto positivo sul territorio.

Il Sindaco Presciutti ha ribadito la volontà dell’Amministrazione di continuare a collaborare con la Regione per affrontare le sfide future e sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi europei e dalle iniziative di innovazione. L’attenzione verso la cultura e il patrimonio locale è stata evidenziata come uno degli aspetti fondamentali per la crescita e lo sviluppo del territorio.

In conclusione, l’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di pianificazione, sottolineando l’importanza del lavoro congiunto tra Comune e Regione nel perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile e di valorizzazione delle risorse locali. Le prospettive future si annunciano quindi promettenti, grazie a un dialogo aperto e costruttivo tra le istituzioni coinvolte.