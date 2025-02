Gubbio, tre denunciati per truffe online: sottratti 4.700 euro

30.600 nuovi posti per ridurre le liste d’attesa in regione umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi 30.600 nuovi posti per ridurre le liste d’attesa in regione 30.600 nuovi posti – La Regione Umbria e le Aziende sanitarie regionali stanno attuando [Leggi ancora] L'articolo 30.600 nuovi posti per ridurre le liste d’attesa in regione proviene da umbriajournal.com. redazione

Incidente stradale a Pietralunga: autobus nel burrone, tutti salvi umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Incidente stradale a Pietralunga: autobus nel burrone, tutti salvi Oggi pomeriggio, precisamente alle ore 13.50, si è verificato un incidente stradale sulla SP 201 nei pressi di Pietralunga. I [Leggi ancora] L'articolo Incidente stradale a Pietralunga: autobus nel burrone, tutti salvi proviene da umbriajournal.com. redazione

Inaugurata la mostra mercato Nero Norcia dedicata al tartufo umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Inaugurata la mostra mercato Nero Norcia dedicata al tartufo Inaugurata – La comunità di Norcia ha celebrato con entusiasmo l’apertura della 61esima edizione di Nero [Leggi ancora] L'articolo Inaugurata la mostra mercato Nero Norcia dedicata al tartufo proviene da umbriajournal.com. Tommaso Benedetti

Nuova Leadership per il M5S a Terni: Listanti e Pica in Prima Linea umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Nuova Leadership per il M5S a Terni: Listanti e Pica in Prima Linea Nuova Leadership – Il MoVimento 5 Stelle di Terni ha un nuovo [Leggi ancora] L'articolo Nuova Leadership per il M5S a Terni: Listanti e Pica in Prima Linea proviene da umbriajournal.com. Tommaso Benedetti

Incontro su legalità e gioventù a Palazzo Cesaroni umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Incontro su legalità e gioventù a Palazzo Cesaroni Incontro – Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, presso la Sala ‘Brugnoli’ di Palazzo Cesaroni, una [Leggi ancora] L'articolo Incontro su legalità e gioventù a Palazzo Cesaroni proviene da umbriajournal.com. Tommaso Benedetti

Preparazione intensa per i Block Devils prima di Monza umbriajournal.com - Direttore, Marcello Migliosi Preparazione intensa per i Block Devils prima di Monza Preparazione intensa – In vista dell’imminente incontro con la Vero Volley Monza, i Block Devils continuano [Leggi ancora] L'articolo Preparazione intensa per i Block Devils prima di Monza proviene da umbriajournal.com. Tommaso Benedetti