Massimo Angeli assume la presidenza del Rotary Club Gubbio per l’anno rotariano 2023/2024

Massimo Angeli – Con una solenne cerimonia tenutasi presso il Park Hotel ai Cappuccini, si è svolto il passaggio della campana tra il presidente uscente Tiziana Crociani e il neo eletto Massimo Angeli, che assumerà la carica di presidente del Rotary Club Gubbio per l’anno rotariano 2023/2024. Durante la serata, è avvenuta l’investitura del collare e la consegna del “maglietto”, lo speciale martelletto in legno, al nuovo presidente.

Massimo Angeli, classe 1961, laureato in Giurisprudenza a Perugia, Angeli vanta una formazione specialistica in management. Dal 1994 è direttore del Personale e Organizzazione del Gruppo Financo – Colacem. In precedenza ha ricoperto incarichi dirigenziali in varie società italiane, tra le quali Enichem, Duracell, Italaquae, Acqua Minerale Sangemini Fabia.

Nel suo discorso di presentazione, il presidente Angeli ha sottolineato il tema internazionale dell’anno rotariano 2023-2024, “Creiamo speranza nel mondo”, lanciato dal presidente Gordon R. McInally. Ha espresso il suo impegno nel contribuire a dare alle persone la speranza di una vita migliore, sostenere e motivare le nuove generazioni e agire in continuità con coloro che lo hanno preceduto. Il presidente Angeli ha evidenziato l’importanza di valorizzare le attività intraprese e di portare a conclusione i progetti avviati.

Il territorio di Gubbio, secondo Angeli, riflette le problematiche, le criticità e le opportunità offerte dai cambiamenti in atto. In un contesto in cui la parola “partecipazione” è una chiave fondamentale, il presidente ha sottolineato l’importanza di intercettare le possibilità di crescita e sviluppo della comunità, collaborando strettamente con l’amministrazione comunale e aumentando le partnership e le interconnessioni con associazioni di riferimento e stakeholders. L’obiettivo del nuovo presidente è realizzare progetti finalizzati alla valorizzazione della nostra cultura e del nostro patrimonio, a proporre iniziative su temi di attualità e attività rivolte alla crescita dei nostri giovani, con il sostegno e un’attenzione particolare ai più deboli.

Durante la serata, è stato accolto anche un nuovo socio, presentato da David Passeri, Alessandro Torcolini, esperto in campo medicale, che ha potuto così fare il suo ingresso ufficiale nel club. Sono stati inoltre conferiti riconoscimenti a tutti coloro che si sono distinti e hanno contribuito nell’anno rotariano appena concluso.

Il Rotary Club Gubbio si prepara quindi a un nuovo anno di attività sotto la guida del presidente Massimo Angeli, che si impegna a trasmettere speranza nel mondo e a promuovere l’impegno del club nel miglioramento della comunità locale.