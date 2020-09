Tutto pronto per la ripartenza, terminati i lavori in 17 scuole

Sono terminati i lavori di adeguamento alle normative di contrasto al Covid 19 nelle scuole del territorio e anche i servizi sono pronti per la ripartenza di lunedì 14 settembre.

“La grande sinergia tra servizi scolastici, ufficio tecnico e dirigenti, attiva in verità sin dal mese di maggio, ha fatto sì che oggi siamo pronti a dare avvio a questo nuovo, complesso, anno scolastico”, spiega l’assessore all’Istruzione Simona Minelli. Sono 17 le scuole del territorio oggetto dei lavori di adeguamento: “Ora – prosegue l’assessore – ci aspetta una ripartenza che per tutti è nuova, verso la quale guardiamo con tranquillità, consapevoli della bontà del lavoro fatto, ma anche con attenzione.

Auguro in questo senso a tutta la grande rete della scuola, formata da ragazze e ragazzi, genitori, docenti, collaboratori, amministrativi e dirigenti di vivere un felice primo giorno, con la gioia e l’entusiasmo di sempre, malgrado le legittime preoccupazioni e le inevitabili difficoltà che potremo trovarci a vivere.

Siamo consapevoli, tutti, di aver fatto del nostro meglio per dare il via a questo anno scolastico in tranquillità, e altrettanto certi del fatto che, in itinere, si potranno fare miglioramenti, implementazioni, modifiche. Continueremo per questo a lavorare con occhio vigile e con la consapevolezza che la scuola deve ripartire, con lo sforzo di tutti e l’impegno a fare tutti del nostro meglio

Dal 14 settembre si riparte anche con l’assistenza scolastica per i bambini e i ragazzi che già usufruivano di questo servizio, e con i trasporti. Tutti coloro che vorranno usufruire dei trasporti scolastici dovranno ritirare il tesserino di viaggio presso il Servizio istruzione di via Cavour: in assenza del tesserino, non sarà possibile utilizzare il servizio. In conformità alle linee guida per il contrasto al Covid, al momento della salita sui mezzi di trasporto e durante il viaggio gli alunni dovranno indossare la mascherina.

Tale disposizione non verrà applicata per gli alunni di età inferiore ai sei anni e per gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. I moduli relativi alla domanda di iscrizione sono disponibili sul sito www.comune.gubbio.pg.it o presso il Servizio istruzione.