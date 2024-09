Consegna dei diplomi corso Alta Formazione Roberto Grandis

Consegna dei diplomi per il corso di Alta Formazione Roberto Grandis

Il 14 settembre 2024 si terrà la cerimonia conclusiva del Corso di Alta Formazione in Gestione Aziendale intitolato a Roberto Grandis, presso il Comune di Gubbio. Venti giovani partecipanti, selezionati da tutta l’Umbria, riceveranno il diploma al termine di un percorso formativo che ha incluso oltre 200 ore di lezione distribuite su 27 giornate. L’evento vedrà la partecipazione del sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, di rappresentanti della Camera di Commercio dell’Umbria e del comitato organizzativo che ha reso possibile l’iniziativa.

Il corso, avviato lo scorso gennaio, è stato progettato per fornire ai partecipanti competenze gestionali e manageriali utili per comprendere le dinamiche di un’impresa. Grazie all’impegno di 25 esperti tra manager, formatori e professori provenienti da tutta Italia, i giovani hanno potuto acquisire una visione completa delle funzioni aziendali. Il percorso è stato ospitato presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Perugia, nel Complesso dell’ex Monastero di San Benedetto a Gubbio.

L’iniziativa è stata promossa in memoria di Roberto Grandis, psicologo, pedagogista e formatore eugubino, scomparso nel gennaio 2022. A renderla possibile è stato il Comitato Roberto Grandis, formato da amici e colleghi del defunto, che ha voluto onorare la sua memoria attraverso la realizzazione di questo progetto formativo gratuito. Grazie al contributo economico e organizzativo del Comitato, presieduto dalla moglie di Grandis, Patrizia Maurizi, i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di accedere senza alcun costo a un’esperienza formativa di alto livello, con lo scopo di agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il corso ha offerto un’ampia gamma di insegnamenti, dalla gestione aziendale alle competenze strategiche, permettendo ai partecipanti di acquisire conoscenze pratiche e teoriche utili per il proprio percorso professionale. La varietà degli insegnamenti è stata possibile grazie alla collaborazione di docenti provenienti da diverse parti d’Italia, alcuni dei quali saranno presenti alla cerimonia conclusiva sia in presenza che in collegamento da remoto.

La cerimonia si terrà nella Sala Consiliare del Comune di Gubbio alle ore 17:30 e vedrà la partecipazione, oltre al sindaco e ai rappresentanti istituzionali, anche dell’attore eugubino Fabio Vagnarelli in qualità di testimonial dell’evento. Il comitato organizzativo ha voluto mettere in evidenza l’importanza della formazione e dell’educazione, ricordando come l’iniziativa, completamente gratuita, rappresenti un’occasione unica per i giovani del territorio.

La finalità del corso è stata quella di fornire strumenti pratici e teorici che possano supportare i partecipanti nell’affrontare le sfide del mercato del lavoro, contribuendo così alla crescita professionale e personale. Oltre a rappresentare un tributo alla memoria di Roberto Grandis, l’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di offrire un contributo concreto allo sviluppo delle competenze dei giovani dell’Umbria, favorendo il loro inserimento lavorativo e la crescita in ambito manageriale.

Per concludere, la cerimonia di sabato rappresenta non solo il momento finale di un percorso formativo importante, ma anche un’occasione per riflettere sul valore della formazione continua e del contributo che può dare al miglioramento della società e del territorio. Il Comitato Roberto Grandis ha espresso la volontà di continuare a supportare iniziative di questo tipo, per onorare la memoria di Grandis e contribuire allo sviluppo delle future generazioni di professionisti.