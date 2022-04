Lavori post sisma, inaugurata la scuola di Carbonesca

E’ stata inaugurata ufficialmente questa mattina, dopo i lavori durati quasi quattro anni, la scuola primaria di Carbonesca. Le operazioni di consolidamento statico e miglioramento sismico hanno previsto un importo complessivo di 669.900 euro: la scuola di Carbonesca è stato il primo cantiere partito in Umbria nell’ambito del Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di Gubbio

Ad eseguire i lavori è stata l’impresa edile Santillo Luciano & Co, di Campobasso. Stamattina, oltre al sindaco di Gubbio Filippo Stirati, al vicesindaco e assessore all’Urbanistica Alessia Tasso, all’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili e all’assessora all’Istruzione Simona Minelli, erano presenti il direttore dell’Ufficio speciale per ricostruzione dell’Umbria, Ing. Stefano Nodessi, il dirigente Ricostruzione Pubblica Arch. Filippo Battoni il dirigente Ricostruzione Privata Ing. Gianluca Fagotti e l’architetto Monica Finotto, RUP dei lavori.

Ad accoglierli a Carbonesca la dirigente scolastica Laura Fagioli e Simone Paciotti, presidente della Pro Loco che durante tutti gli anni di svolgimento dei lavori ha ospitato nei locali della sua sede i bambini e le bambine della scuola.

“Un’operazione particolarmente importante – ha detto il sindaco Stirati – che restituisce alla comunità un punto di riferimento. Questa che oggi inauguriamo è una delle prime scuole in assoluto in Umbria a vedere la fine dei lavori nell’ambito del Programma straordinario per la riapertura degli edifici scolastici nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016.

Restaurare la scuola di Carbonesca è stato fondamentale, perché significa restituire a questo luogo un’opportunità importantissima per le famiglie che lo abitano, e mantenere una coesione peraltro già molto presente in questo territorio, a dimostrazione del fatto che anche in un Comune geograficamente molto complesso come il nostro si possono fare operazioni che lasciano il segno. Da oggi la scuola di Carbonesca torna a essere il baricentro per le attività, non solo scolastiche, di tutto il territorio: un baricentro che è di nuovo sicuro, efficiente e a misura di bambine e bambini”.