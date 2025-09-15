Primo giorno di scuola a Gubbio tra ritorni e simboli

Ulivo piantato dai bambini nella rinnovata Aldo Moro

Il ritorno in classe a Gubbio si è aperto nella mattinata con un momento ricco di significati, ospitato nella sede rinnovata della scuola primaria Aldo Moro. Dopo anni di lavori di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico, la comunità scolastica ha ritrovato gli spazi storici della struttura. Il sindaco Vittorio Fiorucci, il vicesindaco e assessore all’Ambiente Francesco Gagliardi e l’assessore all’Istruzione Lucia Rughi hanno accolto gli alunni, insieme alla dirigente scolastica Maria Gioia Pierotti e al corpo docente, in un clima di emozione e festa.

A suggellare la giornata, i bambini hanno partecipato alla piantumazione di un ulivo, simbolo di pace e di continuità, gesto che ha trasformato il primo giorno di scuola in un rito collettivo dal forte valore educativo. “Il ritorno in un edificio sicuro e rinnovato – ha sottolineato il sindaco rivolgendosi agli studenti nell’aula magna-teatro – rappresenta una conquista per tutti. La scuola è il luogo in cui si cresce insieme, con rispetto e lealtà, mentre nel mondo purtroppo tanti bambini non hanno ancora il privilegio di vivere giornate simili a causa delle guerre”.

La mattinata non si è fermata alla cerimonia inaugurale. L’assessore Rughi ha proseguito la visita nei diversi plessi cittadini: l’Edificio Scolastico sede del Primo Circolo Didattico, il Terzo Circolo di via Rousseau e la scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio-Nelli. In ciascuna tappa ha portato il saluto istituzionale e gli auguri a studenti, docenti e personale, sottolineando come la ripartenza delle lezioni sia “un’occasione speciale, intrecciata di emozioni, curiosità e nuove sfide”.

Con particolare attenzione, Rughi ha rimarcato il ruolo centrale della scuola quale spazio di relazioni, valori e futuro condiviso, ribadendo la gratitudine dell’amministrazione comunale per l’impegno quotidiano di dirigenti, insegnanti e personale tecnico-amministrativo. L’amministrazione, ha aggiunto, rinnova la volontà di sostenere il diritto allo studio, convinta che ogni investimento nella scuola significhi costruire il futuro della comunità.

La fonte del comunicato, il Comune di Gubbio, ha evidenziato come il rientro nelle aule rinnovate coincida con un impegno costante a rafforzare la sicurezza degli edifici scolastici e a garantire spazi più moderni e accoglienti. In questo quadro, la piantumazione dell’ulivo resterà nella memoria dei bambini come simbolo di radici, crescita e pace, inaugurando un anno scolastico che si apre con un forte richiamo ai valori della convivenza e della speranza.