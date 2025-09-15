Gualdo Tadino potenzia la sicurezza con formazione GPS

Cartografia e droni al centro della preparazione operativa

Un impegno concreto per rafforzare la sicurezza territoriale e migliorare l’efficacia operativa. Sabato 13 settembre, presso la Mediateca comunale di Gualdo Tadino, si è svolto un corso intensivo dedicato all’uso della cartografia e dei dispositivi GPS nelle operazioni di ricerca persone scomparse. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Gualdo Tadino con il supporto del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, ha coinvolto una trentina di partecipanti, tra dipendenti comunali, agenti della Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile provenienti dai comuni di Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Valfabbrica.

Secondo il comunicato ufficiale del Comune di Gualdo Tadino, l’attività rientra in un percorso più ampio volto a consolidare la preparazione tecnica degli operatori e la sinergia tra enti coinvolti nelle emergenze. La giornata è stata guidata da esperti del settore T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), tra cui il formatore nazionale VE Mirko Sghiatti, affiancato dai volontari esperti VE Michele Pascolini – consigliere comunale e promotore del corso – VE Maurizio Tittarelli e VE Filippo Cappellini.

La sessione mattutina si è concentrata sugli aspetti teorici fondamentali della lettura cartografica e sull’utilizzo del GPS, strumenti indispensabili per orientarsi in contesti complessi e imprevedibili. Successivamente, i partecipanti hanno approfondito le procedure operative standard, finalizzate a uniformare le modalità di intervento tra i diversi enti e garantire un approccio coordinato e sicuro.

Uno dei momenti più rilevanti ha riguardato l’impiego dei droni nelle ricerche, illustrato dal pilota VE Cappellini, membro del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). L’esperienza pratica ha mostrato come la tecnologia possa offrire una visione strategica dall’alto, incrementando la rapidità e la precisione nella localizzazione delle persone scomparse, soprattutto in territori impervi o estesi.

Il pomeriggio è stato dedicato a esercitazioni pratiche all’aperto, durante le quali i partecipanti hanno simulato scenari reali, applicando le competenze appena acquisite e affinando l’uso degli strumenti a disposizione. Il corso si concluderà con una simulazione completa prevista per sabato 18 ottobre, pensata per testare sul campo le conoscenze teoriche e pratiche, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra enti locali e volontari.

Come evidenziato nel comunicato stampa del Comune di Gualdo Tadino, l’iniziativa sottolinea la determinazione dell’Amministrazione a investire in formazione tecnica, dotazioni moderne e collaborazione interistituzionale, elementi fondamentali per rispondere con efficacia alle emergenze e garantire interventi tempestivi e sicuri sul territorio.