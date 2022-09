Search for: Search Button

Riapertura scuola comunale di musica di Gualdo Tadino

Tornano le scuole e torna anche la musica. Ci siamo anche quest’anno, con la riapertura di tutte le scuole, riapre infatti anche la Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, per il quinto anno consecutivo gestita da Etralab e diretta dal Maestro Francesco Demegni.

Nonostante il difficile momento per l’Arte, in generale, l’anno scorso la Scuola comunale di Musica gualdese ha proseguito i suoi corsi, in presenza e in Dad, garantendo agli allievi, la sua presenza costante, grazie anche alle produzioni discografiche video e audio di molti allievi che anche in questo anno continueranno ad essere presenti nel palinsesto della scuola, ricco di novità e di importanti corsi di alto valore sociale, oltre che artistico.

Oltre ai Corsi Classici di Strumento, come Pianoforte, Canto, Chitarra, Sax, Fisarmonica, Batteria e Basso Elettrico, dedicato a tutte le fasce d’età, la scuola attiverà un importante corso di Musicoterapia psicoanalitica, a sostegno di tutte le problematiche psicologiche.

Saranno presenti inoltre il corso per Tecnici del Suono, oltre che i corsi di specializzazione professionale, come il Corso di Jazz, tenuto dal Maestro Ramberto Ciammarughi, Batteria jazz con il docente John B. Harnold, e i corsi di canto Bossa Nova e Jazz, rivolto ai professionisti o agli aspiranti tali.

La scuola di Musica Comunale diretta dal maestro Demegni è sita in località Casale di Gualdo Tadino, in una struttura che ospita in media 150 allievi ogni anno e che svolgono la loro attività in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid.