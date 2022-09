Search for: Search Button

Scuola, pochi giorni al via. Ci sono cinque nuovi posti per i nidi

Mancano pochi giorni all’inizio della scuola e gli uffici comunali sono al lavoro per garantire un inizio sereno e finalmente privo delle restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi due anni. Per le famiglie quest’anno c’è un’importante novità, ovvero cinque nuovi posti per i più piccoli nei nidi comunali , un’offerta che si amplia per garantire alle famiglie un aiuto concreto nella conciliazione dei tempi di lavoro e di vita.

“Investire sulla prima infanzia – si sottolinea dall’assessorato all’Istruzione – significa aiutare a colmare tanti divari diversi: educativi, di genere, territoriali, socio-economici. Per questo il potenziamento del sistema integrato 0-6 anni, e in particolare per la fascia 0-3, è per noi una priorità. I servizi per la prima infanzia hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini sia per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia sia per facilitare l’accesso della donna al lavoro. I servizi per la prima infanzia rivestono inoltre un ruolo chiave nello sviluppo del minore: le esperienze vissute dai bambini nei primi anni di vita sono cruciali, pongono le basi per tutto ciò che il bambino apprenderà negli anni successivi. Ne consegue che aver potuto frequentare, prima dei 3 anni, un ambiente educativo che offre questo tipo di stimoli e esperienze sarà determinante sulle prospettive future del minore. Per questa ragione estendere l’offerta del servizio, garantendone l’accesso a tutte le bambine e i bambini, a prescindere dal reddito familiare, è il primo passo nel contrasto della povertà educativa”.

Il 14 settembre, primo giorno di scuola, partono regolarmente anche i servizi di trasporto gestiti dal Comune, mentre, per venire incontro alle scuole, in difficoltà per le carenze di organico, a Gubbio così come in tutti i Comuni dell’area interna le mense partiranno il 3 ottobre, così da garantire alle scuole, ai bambini e alle bambine la presenza di tutti i docenti e del personale ATA.

E’ ancora possibile fare domanda per l’accesso alla mensa e al servizio di trasporto: tutta la modulistica è disponibile sul portale web del Comune di Gubbio, al link https://www.comune.gubbio.pg.it/modulistica/servizio-istruzione/.