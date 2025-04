Fondi per la ricostruzione dei cimiteri di Gualdo e Valfabbrica

Investimenti significativi per il recupero dei luoghi di memoria

Il Comune di Gualdo Tadino e quello di Valfabbrica, situati in Umbria, ricevono i primi finanziamenti per la ricostruzione dei rispettivi cimiteri. Il Commissario per la Riparazione e Ricostruzione del Sisma 2016, Guido Castelli, ha firmato i decreti per il trasferimento di 165 mila euro destinati al cimitero di San Facondino a Gualdo Tadino e di 59 mila euro per quello di Valfabbrica.

Il Commissario Castelli ha sottolineato l’importanza di questo passo, affermando che si sta proseguendo con un cambiamento significativo nella gestione della ricostruzione pubblica. In collaborazione con la Presidente della Regione Umbria, Donatella Proietti, e l’Ufficio speciale per la Ricostruzione (Usr), si stanno implementando le procedure necessarie affinché le opere possano concretizzarsi nei cantieri, restituendo così ai cittadini i luoghi di vita quotidiana e quelli di grande valore affettivo, come i cimiteri.

Castelli ha inoltre espresso gratitudine verso i sindaci dei comuni coinvolti, evidenziando che ogni progetto avviato rappresenta un successo frutto di un lavoro di squadra che coinvolge le amministrazioni locali. Gli importi totali previsti per la ricostruzione dei cimiteri ammontano a 826 mila euro per Gualdo Tadino e a 295 mila euro per Valfabbrica, entrambi inseriti nella programmazione delle opere pubbliche.

Il finanziamento per il cimitero di Gualdo Tadino, dedicato a San Facondino, sarà impiegato per il ripristino e la valorizzazione dell’area, che ha subito danni a seguito del sisma del 2016. Questo intervento è visto come un passo necessario per restituire dignità e rispetto ai luoghi di sepoltura, che rivestono un’importanza fondamentale per la comunità locale.

In parallelo, il cimitero di Valfabbrica beneficerà del contributo di 59 mila euro, destinato a lavori di recupero e manutenzione, essenziali per la conservazione dei luoghi di memoria. Entrambi i progetti si inseriscono in un contesto più ampio di rilancio e rinascita dei territori colpiti dal terremoto, con un focus particolare sulla salvaguardia del patrimonio culturale e spirituale.

Il processo di ricostruzione, come sottolineato dal Commissario Castelli, non si limita solamente alla riparazione delle strutture fisiche, ma mira anche a ripristinare un senso di comunità e appartenenza tra i cittadini. I cimiteri, in quanto spazi di riflessione e commemorazione, rivestono un ruolo cruciale nel tessuto sociale delle città e dei paesi, ed è per questo che il loro recupero è considerato una priorità.

Le amministrazioni locali stanno collaborando attivamente con la Regione per garantire che i fondi vengano utilizzati in modo efficiente e che le opere siano realizzate nel rispetto delle tempistiche previste. La speranza è che, attraverso un lavoro coordinato e sinergico, si possano vedere nei prossimi mesi i primi segnali tangibili di rinascita e recupero dei luoghi di culto e di memoria.

Il progetto di ricostruzione dei cimiteri di Gualdo Tadino e Valfabbrica rappresenta quindi un passo importante non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche come segnale di resilienza e determinazione da parte delle comunità locali. Con la firma di questi decreti, si avvia ufficialmente un percorso di rinnovamento che, si spera, possa portare a risultati concreti nel breve termine.

Il Commissario Castelli ha concluso il suo intervento affermando che ogni opera avviata è un passo verso il futuro, una dimostrazione che, nonostante le difficoltà, è possibile ricostruire e ripartire, mantenendo viva la memoria dei luoghi e delle persone che vi hanno vissuto. La strada è lunga, ma i primi segnali di progresso sono già visibili, e la comunità guarda con speranza ai lavori che verranno intrapresi nei prossimi mesi.