Giro d’Italia, ecco il logo ufficiale della tappa eugubina

Presentato a Palazzo Pretorio, eventi e diretta tv il 18 maggio

A poco più di un mese dal passaggio del Giro d’Italia, è stato presentato ufficialmente questa mattina, presso Palazzo Pretorio, il logo che accompagnerà la tappa con partenza da Gubbio. Il simbolo, destinato a rappresentare la città in uno degli eventi sportivi più seguiti a livello internazionale, sarà utilizzabile da enti pubblici e soggetti privati previa approvazione del Comune.

Il disegno grafico nasce da un’idea di Elisabetta Minelli e Federico Venerucci, ed è stato realizzato rispettando le indicazioni fornite da RCS MediaGroup, società organizzatrice del Giro. Tra gli elementi inseriti nel logo figurano riferimenti visivi al Palazzo dei Consoli, alla Fontana del Bargello e alla Festa dei Ceri. L’immagine dovrà essere riprodotta senza modifiche su volantini, manifesti, documentazione e materiale digitale legato agli eventi paralleli alla corsa.

La partenza da Gubbio è fissata per la mattina di domenica 18 maggio. La tappa condurrà i ciclisti fino a Siena. L’organizzazione prevede l’arrivo in città di circa 50 mezzi tv, tra cui 3 trucks, 10 moto, 2 elicotteri e un totale di 48 telecamere ufficiali, con 10 postazioni fisse, 5 mobili su moto e 2 aeree. Saranno trasmesse oltre 100 ore di diretta, per una copertura complessiva di più di 20.000 ore in 200 Paesi, su 5 continenti.

Parallelamente alla macchina mediatica, la città sta sviluppando un programma di eventi che coinvolgeranno attivamente residenti, studenti, turisti e operatori economici. Nei prossimi giorni prenderanno forma iniziative come il concorso per le vetrine in rosa, la produzione di gadget personalizzati e la notte rosa prevista per il 17 maggio, che accompagnerà la vigilia della tappa con spettacoli, musica e installazioni.

In ambito scolastico, sarà centrale il progetto educativo “Biciscuola”, al quale hanno aderito le classi del Primo e Secondo circolo didattico. Gli alunni, oltre a ricevere materiale didattico multimediale, stanno realizzando lavori creativi che saranno valutati da una giuria. I migliori verranno premiati sul palco della partenza, la mattina del 18 maggio, davanti al pubblico e alle troupe televisive.

Già nelle scorse settimane si sono susseguiti diversi momenti di promozione collegati al Giro. Tra questi, l’iniziativa “Gubbio in rosa” ha riscosso attenzione mediatica nazionale, con immagini diffuse sui quotidiani e online. Inoltre, la rivista “Il Garibaldi”, punto di riferimento per appassionati e professionisti del ciclismo, è in corso di stampa con una tiratura di 10.000 copie, all’interno delle quali una pagina sarà dedicata interamente a Gubbio.

Nei giorni scorsi è stata anche la volta del progetto “Giro Express”, che ha portato in città il campione olimpico Paolo Bettini per la realizzazione di un servizio promozionale. Il contenuto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Giro d’Italia e rilanciato su più piattaforme social, con una previsione di 6 milioni di visualizzazioni tra Instagram, Facebook, YouTube e X.

È attivo inoltre un avviso pubblico per aziende, sponsor e realtà economiche interessate a sostenere le manifestazioni legate al passaggio del Giro. La proposta dell’amministrazione comunale intende promuovere il territorio sfruttando la visibilità dell’evento sportivo e incentivare una partecipazione ampia, non solo sul piano turistico, ma anche economico e sociale. Le adesioni potranno essere inviate secondo le modalità indicate nella sezione dedicata del sito ufficiale del Comune di Gubbio.

L’arrivo del Giro d’Italia 2025 si conferma quindi occasione strategica per la città, non solo in chiave promozionale ma anche come motore di iniziative capaci di coinvolgere ogni fascia della popolazione. In attesa della carovana rosa, Gubbio si prepara a essere protagonista, almeno per un giorno, dello sport internazionale.