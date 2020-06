Incidente sulla Flaminia all’altezza di Nocera Umbra, tre veicoli coinvolti

Spettacolare incidente stradale sulla Flaminia all’altezza di Nocera Umbra, all’interno della galleria “Colle del Prete” (km 172). E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi e ha visto tre mezzi coinvolti, tra cui un camion e due autovetture con 4 feriti trasportati dagli operatori sanitari del 118 all’ospedale di Foligno: 2 in codice giallo e gli altri 2 verde.

Un 36enne ha riportato un politrauma e una sospetta lesione all’addome. Gli occupanti degli altri veicoli hanno 46, 48 e 49 anni. Tutti residenti in provincia di Perugia. Le loro condizioni – riferisce Mario Mariano dell’azienda ospedaliera di Perugia – non sono preoccupanti.

La strada statale 3 “Flaminia” è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per i veicoli in direzione Foligno l’uscita obbligatoria allo svincolo di Gaifana (km 178) mentre il traffico in direzione Fano deviato allo svincolo di Nocera Umbra (km 170,900). Sul posto anche il personale Anas e i vigili del fuoco.