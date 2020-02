Giorgia Vergari e Giovanni Manca entrano a far parte del Gruppo Misto

“Questa mattina è stata protocollata presso il Comune di Gubbio la comunicazione indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco Filippo Mario Stirati, relativa alla fuoriuscita della sottoscritta Giorgia Vergari e del Consigliere Giovanni Manca dal Gruppo Consiliare “Liberi e Democratici” e della contestuale creazione del “gruppo misto” di cui la sottoscritta, Giorgia Vergari, è stata indicata capogruppo.

Uscire dal gruppo consiliare “Led” e costituire il “gruppo misto” è stata una scelta sofferta ma necessaria, determinata da alcune criticità. In questi mesi infatti ci sono state frizioni legate per lo più al mancato nostro coinvolgimento nelle scelte politiche e di programmazione della città da parte del gruppo di cui facevamo parte. Tuttavia abbiamo sempre votato condividendo le posizioni di maggioranza, per coerenza, spirito di appartenenza e serietà politica.

La scelta da noi intrapresa oggi è in linea con lo spirito di passione e rinnovamento che ha caratterizzato la nostra attività politica fin dalla nostra candidatura nel 2019; una scelta ragionata per cui dichiariamo fin da ora di voler continuare a sostenere il progetto politico del Sindaco Stirati e della maggioranza tutta a cui dichiariamo di voler fare tuttora riferimento con un rinnovato spirito propositivo.

Riteniamo così di poter fornire un ulteriore e ancor più significativo supporto al progetto politico dell’Amministrazione Stirati, progetto che continuiamo a condividere e su cui vogliamo incidere in misura maggiore proprio per rispetto della cittadinanza tutta.”